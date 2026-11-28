JawaPos.com - Zodiak aquarius merasa antusias dengan beberapa perkembangan baru. Sehingga, aquarius mungkin merasa ingin memanjakan diri dengan mengenakan pakaian favorit dan meluangkan waktu ekstra untuk menata rambut.

Penampilan baru aquarius ini akan diapresiasi. Aquarius terlihat seperti burung merak yang bangga dengan bulu-bulunya yang terbentang lebar.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Sabtu, 28 November 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius merasa sangat ingin menghabiskan waktu dengan pasangan sepanjang hari. Terkait karir, jangan terlibat dalam segala bentuk litigasi dan perselisihan karena hal itu merugikan.

Sementara itu, cobalah melakukan program olahraga baru untuk memberikan hasil yang luar biasa. Pada sisi keuangan, aquarius mampu mengatasi masalah dan mendapatkan uang setelah bekerja keras.

Cinta Aquarius

Aquarius merasa sangat ingin bersosialisasi dengan pasangan sepanjang hari. Hal ini karena pasangan aquarius sempat tidak memiliki cukup waktu bersama.

Ini adalah saat yang tepat untuk memperkuat ikatan, namun jangan melakukannya dengan mengorbankan tanggung jawabmu yang lain.

Karir Aquarius

Para pekerja lepas harus sangat berhati-hati agar tidak terlibat dalam segala bentuk litigasi dan perselisihan. Hal itu hanya akan merugikan membuat aquarius kehilangan uang.