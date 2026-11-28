JawaPos.com - Zodiak leo mungkin merasa frustrasi dengan orang lain yang mengecewakan di masa lalu. Mereka tampaknya membuat janji tetapi tidak mampu ditepati.

Namun, jangan terpengaruh dan tetaplah tenang. Proyek leo yang mungkin terhenti saat ini, akan dipercepat dalam beberapa waktu.

Hari ini akan menjadi perubahan positif dalam perspektif zodiak virgo terhadap kehidupan. Pendekatan virgo terhadap kehidupan dan segala sesuatunya tampak realistis dan logis.

Namun, hari ini mungkin akan mengubah hidup virgo. Pengalaman atau peristiwa tertentu, memiliki kekuatan untuk mengubah sesuatu dalam dirimu. Orang-orang di sekitar akan sangat menghargai perubahan ini. Hal iji juga akan membawa virgo lebih dekat dengan impian yang dimiliki.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Sabtu, 28 November 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu membicarakan beberapa masalah penting yang terjadi dengan pasangan. Terkait karir, sikap bertanggung jawab dan keseriusan terhadap pekerjaan membuat leo menerima imbalan yang setimpal.

Sementara itu, leo memiliki penuh kekuatan berkat energi fisik dan mental yang sedang berada di puncaknya. Terkait keuangan, bersiaplah karena leo mungkin akan melihat terobosan finansial segera terjadi.

Cinta Leo

Kemungkinan besar, ada beberapa kebingungan dan ketidakjelasan dalam hubungan asmara leo akhir-akhir ini. Mungkin, leo dan pasangan tidak sependapat akhir-akhir ini.

Namun, leo akan melihat secercah harapan, meskipun hal baik tidak akan terjadi begitu saja. Leo masih perlu membicarakan beberapa masalah penting dengan pasangan.

Karir Leo

Imbalan yang leo terima, akan berbanding lurus dengan kerja keras yang diupayakan. Ingatlah bahwa leo telah bekerja keras dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan upaya terbaik. Mengkhawatirkan banyak hal tidak akan membantu.

Hal yang akan membuat perbedaan adalah sikap bertanggung jawab dan keseriusan leo terhadap pekerjaan. Jangan kecewa jika tidak mendapatkan hasil yang cepat. Semua kerja keras yang telah leo lakukan tidak akan sia-sia.

Kesehatan Leo

Leo sebenarnya merasa cukup bugar hari ini, jadi tidak banyak kabar buruk yang perlu dilaporkan di sektor kesehatan. Energi fisik dan mental leo sedang berada di puncaknya, sehingga memberi perasaan penuh kekuatan.

Leo dapat menikmati kesehatan dengan pergi berjalan-jalan atau melakukan olahraga favorit. Energi dan semangat leo menjadi lebih tinggi hari ini.

Keuangan Leo

Planet-planet sedang bekerja untuk leo di bidang keuangan. Jadi, leo mungkin akan melihat beberapa terobosan finansial yang terjadi.

Perkembangan positif ini harus disambut baik, karena hal ini hadir setelah lei merasa frustrasi oleh beberapa rintangan di bidang keuangan dan investasi. Manfaatkan perubahan ini untuk keuntunganmu.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo harus melakukan instropeksi dan menyadari tindakan sendiri untuk menjaga keberlangsungan hubungan asmara. Mengenai karir, jangan bermalas-malasan karena tidak akan memberikan hasil yang diinginkan.

Sementara itu, virgo akan menjadi sumber kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar berkat sikap yang ceria. Terkait keuangan, virgo akan mendapatkan keuntungan saat mencoba peruntungan di pasar saham.

Cinta Virgo

Keengganan virgo untuk melakukan beberapa perubahan yang diperlukan dalam hubungan, mungkin akan menyebabkan keretakan dengan pasangan.

Jangan takut untuk melakukan instropeksi dan menyadari beberapa tindakanmu apa adanya. Kritik diri adalah bagian penting dari setiap hubungan. Dengarkan pasangan jika ia mencoba berkomunikasi denganmu.

Karir Virgo

Pada hari ini, imbalan yang virgo terima akan berbanding lurus dengan kerja keras yang dilakukan. Bermalas-malasan mungkin tidak akan memberikan hasil yang diinginkan. Virgo telah bekerja keras untuk berhasil, jadi yakinlah bahwa virgo akan puas dengan hasilnya.

Kesehatan Virgo

Virgo adalah sosok yang ceria dan selalu menghibur orang-orang di sekitar dengan kecerdasan serta sikap cepat tanggap. Gunakan hal tersebut untuk mencerahkan suasana hati orang lain. Meskipun tidak menyadarinya, tetapi virgo bisa menjadi sumber kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar.

Keuangan Virgo

Usaha virgo akan menghasilkan banyak uang. Jika ingin mencoba peruntungan di pasar saham, kemungkinan besar virgo akan mendapatkan keuntungan.