JawaPos.com - Zodiak virgo mungkin akan sedikit kesulitan ketika satu orang atau situasi tidak sesuai dengan pemikiran dan perasaan sendiri.

Terjadi benturan yang mungkin sulit untuk diselesaikan, terutama jika virgo tetap bersikap keras kepala pada pendirian yang dimiliki. Ingatlah bahwa semakin fleksibel, akan semakin baik keadaan virgo.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Sabtu, 28 November 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo harus melakukan instropeksi dan menyadari tindakan sendiri untuk menjaga keberlangsungan hubungan asmara.

Mengenai karir, jangan bermalas-malasan karena tidak akan memberikan hasil yang diinginkan.

Sementara itu, virgo akan menjadi sumber kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar berkat sikap yang ceria.

Terkait keuangan, virgo akan mendapatkan keuntungan saat mencoba peruntungan di pasar saham.

Cinta Virgo

Keengganan virgo untuk melakukan beberapa perubahan yang diperlukan dalam hubungan, mungkin akan menyebabkan keretakan dengan pasangan.

Jangan takut untuk melakukan instropeksi dan menyadari beberapa tindakanmu apa adanya. Kritik diri adalah bagian penting dari setiap hubungan. Dengarkan pasangan jika ia mencoba berkomunikasi denganmu.

Karir Virgo

Pada hari ini, imbalan yang virgo terima akan berbanding lurus dengan kerja keras yang dilakukan. Bermalas-malasan mungkin tidak akan memberikan hasil yang diinginkan.