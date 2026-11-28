JawaPos.com - Zodiak virgo mungkin akan sedikit kesulitan ketika satu orang atau situasi tidak sesuai dengan pemikiran dan perasaan sendiri.

Terjadi benturan yang mungkin sulit untuk diselesaikan, terutama jika virgo tetap bersikap keras kepala pada pendirian yang dimiliki. Ingatlah bahwa semakin fleksibel, akan semakin baik keadaan virgo.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Sabtu, 28 November 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo harus melakukan instropeksi dan menyadari tindakan sendiri untuk menjaga keberlangsungan hubungan asmara.

Mengenai karir, jangan bermalas-malasan karena tidak akan memberikan hasil yang diinginkan.

Sementara itu, virgo akan menjadi sumber kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar berkat sikap yang ceria. Terkait keuangan, virgo akan mendapatkan keuntungan saat mencoba peruntungan di pasar saham.

Kesehatan Virgo

Virgo adalah sosok yang ceria dan selalu menghibur orang-orang di sekitar dengan kecerdasan serta sikap cepat tanggap.

Gunakan hal tersebut untuk mencerahkan suasana hati orang lain. Meskipun tidak menyadarinya, tetapi virgo bisa menjadi sumber kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar.

Keuangan Virgo

Usaha virgo akan menghasilkan banyak uang. Jika ingin mencoba peruntungan di pasar saham, kemungkinan besar virgo akan mendapatkan keuntungan.