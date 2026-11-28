JawaPos.com - Secara emosional, zodiak leo mungkin merasa cukup baik hari ini. Leo memiliki kepercayaan diri ekstra untuk menangani proyek-proyek yang ada.

Satu-satunya aspek yang sulit hari ini mungkin berkaitan dengan tantangan mental yang tidak masuk akal. Jangan terus-menerus membuang-buang waktu. Jika sesuatu tidak mau bergerak, biarkan saja dan tangani nanti.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Sabtu, 28 November 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu membicarakan beberapa masalah penting yang terjadi dengan pasangan. Terkait karir, sikap bertanggung jawab dan keseriusan terhadap pekerjaan membuat leo menerima imbalan yang setimpal.

Sementara itu, leo memiliki penuh kekuatan berkat energi fisik dan mental yang sedang berada di puncaknya.

Terkait keuangan, bersiaplah karena leo mungkin akan melihat terobosan finansial segera terjadi.

Kesehatan Leo

Leo sebenarnya merasa cukup bugar hari ini, jadi tidak banyak kabar buruk yang perlu dilaporkan di sektor kesehatan.

Energi fisik dan mental leo sedang berada di puncaknya, sehingga memberi perasaan penuh kekuatan.

Leo dapat menikmati kesehatan dengan pergi berjalan-jalan atau melakukan olahraga favorit. Energi dan semangat leo menjadi lebih tinggi hari ini.

Keuangan Leo

Planet-planet sedang bekerja untuk leo di bidang keuangan. Jadi, leo mungkin akan melihat beberapa terobosan finansial yang terjadi.