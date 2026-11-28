JawaPos.com - Zodiak gemini terdorong untuk bertindak oleh kekuatan-kekuatan yang tidak ingin beristirahat. Ingatlah bahwa semakin menolak, semakin gemini akan didorong dan ditarik oleh sumber-sumber eksternal.

Jika merasa terjebak, tarik napas dalam-dalam dan tenangkan diri. Bertindaklah dari posisi netral, bukan dari posisi yang marah atau defensif.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Sabtu, 28 November 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu mengevaluasi hubungan saat ini dengan jujur sebelum memutuskan untuk mengakhirinya. Terkait karir, buatlah kemajuan di tempat kerja dengan bekerja keras dan mendapatkan dukungan anggota tim.

Sementara itu, gunakan energi yang baik hari ini untuk berolahraga dan memulai rutinitas yang sehat. Terkait keuangan, gemini sebaiknya memilih investasi yang aman jika mengalami pertumbuhan finansial.

Kesehatan Gemini

Semuanya akan berjalan sesuai rencana. Sikap positif gemini memikat semua orang. Kesabaran serta kerja keras, membantu gemini mencapai tujuan yang ada.

Manfaatkan energi ini untuk berolahraga dan memulai rutinitas baru yang sehat dan mudah dikelola.

Keuangan Gemini

Gemini akan mengalami pertumbuhan finansial setelah bekerja keras. Oleh karena itu, gemini sebaiknya memilih investasi yang aman dan tidak berisiko.