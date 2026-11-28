JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn besok Minggu, 29 November 2026, diprediksi membawa suasana yang cukup menyenangkan. Berbagai urusan berpeluang berjalan lancar sehingga Capricorn dapat menyelesaikan tugas yang masih tertunda.

Hari ini juga menjadi kesempatan untuk mengambil keputusan penting dengan pikiran yang tenang dan pertimbangan matang.

Selain perkembangan positif dalam kehidupan pribadi, Capricorn juga memiliki peluang untuk meningkatkan kondisi keuangan.

Hubungan dengan pasangan diperkirakan semakin dekat karena adanya perasaan positif dan waktu berkualitas bersama.

Meski demikian, beberapa tantangan tetap perlu diperhatikan, terutama dalam pekerjaan dan kesehatan.

Berikut ramalan lengkap Capricorn untuk karier, cinta, keuangan, dan kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan pekerjaan, Capricorn mungkin menghadapi tekanan yang cukup besar. Beberapa tanggung jawab dapat terasa lebih berat dari biasanya. Oleh karena itu, penting untuk mengatur waktu dan menyelesaikan pekerjaan berdasarkan tingkat prioritas.

Capricorn juga perlu menjaga hubungan dengan rekan kerja. Hindari perkataan atau sikap yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jika terjadi perbedaan pendapat, cobalah menyelesaikannya melalui komunikasi yang baik.

Meskipun menghadapi tekanan, Capricorn tetap memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan. Gunakan waktu yang tersedia secara maksimal agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan hasil memuaskan.

2. Cinta

Kehidupan asmara Capricorn membawa kabar baik. Hubungan dengan pasangan diperkirakan berjalan lebih harmonis. Keduanya dapat saling menunjukkan perasaan positif dan menikmati waktu bersama.

Hari Minggu menjadi kesempatan yang tepat untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan pasangan. Tidak harus melakukan kegiatan mewah, aktivitas sederhana seperti makan bersama atau berjalan-jalan dapat mempererat hubungan.

Bagi Capricorn yang sedang mengalami masalah asmara, cobalah membangun komunikasi yang lebih terbuka. Saling memahami akan membantu menjaga hubungan tetap nyaman.

3. Keuangan

Kondisi keuangan Capricorn diprediksi berjalan lancar. Aliran pemasukan cukup baik sehingga kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. Capricorn juga berpeluang menemukan cara untuk meningkatkan kondisi keuangan melalui kemampuan dan potensi yang dimiliki.

Manfaatkan kesempatan tersebut dengan bijak. Tetap perhatikan pengeluaran dan sisihkan sebagian uang untuk tabungan. Perencanaan yang baik akan membantu menjaga kestabilan keuangan dalam jangka panjang.

4. Kesehatan

Dari sisi kesehatan, Capricorn perlu mewaspadai rasa sakit pada bagian kaki. Keluhan ini mungkin muncul akibat terlalu banyak melakukan aktivitas atau bekerja berlebihan.

Jangan memaksakan diri ketika tubuh mulai merasa lelah. Luangkan waktu untuk beristirahat dan melakukan kegiatan santai. Pastikan juga kebutuhan tidur terpenuhi agar tubuh kembali bugar.