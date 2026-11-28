JawaPos.com - Hari ini, zodiak Aquarius merasa antusias dengan beberapa perkembangan baru sehingga mungkin merasa ingin memanjakan diri dengan mengenakan pakaian favorit dan meluangkan waktu ekstra untuk menata rambut.



Penampilan baru Aquarius ini akan diapresiasi. Aquarius terlihat seperti burung merak yang bangga dengan bulu-bulunya yang terbentang lebar.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Sabtu, 28 November 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius merasa sangat ingin menghabiskan waktu dengan pasangan sepanjang hari. Terkait karir, jangan terlibat dalam segala bentuk litigasi dan perselisihan karena hal itu merugikan.



Sementara itu, cobalah melakukan program olahraga baru untuk memberikan hasil yang luar biasa. Pada sisi keuangan, Aquarius mampu mengatasi masalah dan mendapatkan uang setelah bekerja keras.

Cinta Aquarius

Aquarius merasa sangat ingin bersosialisasi dengan pasangan sepanjang hari. Hal ini karena pasangan Aquarius sempat tidak memiliki cukup waktu bersama.



Ini adalah saat yang tepat untuk memperkuat ikatan, namun jangan melakukannya dengan mengorbankan tanggung jawabmu yang lain.

Karir Aquarius

Para pekerja lepas harus sangat berhati-hati agar tidak terlibat dalam segala bentuk litigasi dan perselisihan. Hal itu hanya akan merugikan membuat Aquarius kehilangan uang.



Jika terlibat dalam program berbasis insentif, Aquarius akan memiliki hari yang sangat produktif dan manajemen mungkin memberi bonus tambahan dan tak terduga.



Kesehatan Aquarius

Melakukan program olahraga baru akan memberikan hasil yang luar biasa. Aquarius akan melihat hasil positif dan merasa jauh lebih baik dari biasanya.



Banyak orang akan memuji dan memperhatikan perubahan kesehatan Aquarius. Selain itu, tingkat stres akan menurun dan Aquarius menjadi jauh lebih rileks.

Keuangan Aquarius

Uang mungkin sulit didapatkan, tetapi kerja keras akan mengimbangi dampak dari nasib buruk. Jika proyek Aquarius terasa tidak berjalan sama sekali akhir-akhir ini, mungkin proyek tersebut sedang mengalami kemajuan dengan cara yang tidak disadari.