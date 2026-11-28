JawaPos.com - Hari ini, zodiak Capricorn akan mendapat manfaat dengan berbicara kepada pihak yang berwenang, seperti karyawan senior di tempat kerja atau pejabat pemerintah untuk memberi arahan dalam hal apa pun. Jangan lupa mengatur dokumen dan menyelesaikan semuanya secepat mungkin.

Manfaatkan kemampuan orang lain untuk membantumu sebaik-baiknya hari ini. Jadi, bersikaplah terbuka untuk menerima nasihat dan arahan dari mereka. Capricorn tidak pernah tahu bagaimana bimbingan tertentu dapat memberikan keajaiban.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Sabtu, 28 November 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn perlu berhati-hati saat memilih pasangan agar tidak memilih orang yang salah. Terkait karir, Capricorn memiliki kesempatan untuk memulai sesuatu di luar negeri, yang bisa saja terkait dengan ekspor.



Sementara itu, ubah gaya hidup menjadi lebih sehat dengan menghindari makanan pedas, asin, atau non-vegetarian. Terkait keuangan, Capricorn akan mendapatkan hasil yang memuaskan berkat kemampuan diplomasi dan kerja keras.



Cinta Capricorn

Berhati-hatilah dalam memilih pasangan dan jangan lagi memilih orang yang salah. Pertahankan pikiranmu pada tujuan hubungan jangka panjang agar mampu memilih orang yang tepat. Hindari orang-orang yang tampak menarik pada awalnya saja.



Karir Capricorn

Jika bekerja mandiri, ada kesempatan bagi Capricorn untuk memulai sesuatu di luar negeri, yang bisa terkait dengan ekspor.

Hal ini akan menjadi kesempatan menarik yang tidak boleh dilewatkan. Capricorn mungkin akan merasa tidak puas jika dipindahkan ke tempat yang tidak sesuai keinginan.



Kesehatan Capricorn

Asam lambung kemungkinan akan menimbulkan masalah bagi Capricorn. Kemungkinan, hal itu disebabkan karena terbawa emosi atau rasa gugup. Oleh karena itu, sebaiknya ubah gaya hidup dengan menghindari makanan pedas, asin, non-vegetarian, merokok, dan minum alkohol.



Pada saat yang sama, pastikan juga untuk mengatasi rasa gugup dan emosimu. Semua ini akan membantu Capricorn mencegah gangguan pencernaan.



Keuangan Capricorn

Capricorn akan menuai hasil yang memuaskan melalui kemampuan diplomasi dan kerja keras. Hal tersebut akan membuat atasan merasa terkesan. Lakukan yang terbaik di tempat kerja, karena semua mata akan tertuju padamu.

