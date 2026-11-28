

JawaPos.com - Hari ini, emosi positif zodiak Sagitarius meningkat sehingga membuat bahagia dan penuh harapan. Sagitarius dapat mengharapkan hal-hal indah berupa kemajuan, rasa hormat, atau pengakuan.

Hal ini kemungkinan akan membuat Sagitarius tetap dalam keadaan pikiran yang positif. Sagitarius tidak boleh melewatkan kesempatan untuk mewujudkan ide-ide dan mencoba sesuatu yang baru.

Sagitarius seharusnya cukup bahagia dengan arah hidup saat ini. Cobalah menggunakan periode ini untuk melakukan perubahan positif.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Sabtu, 28 November 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius perlu meluangkan waktu agar hubungan asmara saat ini terus berkembang pesat. Terkait karir, cobalah lebih berusaha saat bekerja agar dapat memenuhi tenggat waktu.



Sementara itu, Sagitarius cukup bugar dan tidak akan mengalami gangguan kesehatan. Pada ranah keuangan, Sagitarius mendapatkan surplus berkat kerja keras di bidang keuangan dan perlu menyimpannya sebagai tabungan.



Cinta Sagitarius

Fokuslah untuk meluangkan waktu agar hubungan asmaramu terus berkembang pesat. Sagitarius mungkin merasa ditarik ke terlalu banyak arah yang berbeda.

Hal itu akan membuat pasangan dan hubungan menderita karena kurangnya perhatian. Waktu yang Sagitarius curahkan hari ini, akan memberi manfaat bagi keberlangsungan hubungan asmara.

Karir Sagitarius

Sagitarius perlu lebih berusaha dalam bekerja agar dapat memenuhi tenggat waktu. Kemalasan mungkin menyebabkan Sagitarius tertinggal. Jangan khawatir, karena Sagitarius masih bisa mengejar ketertinggalan dan memenuhi tenggat waktu dengan dedikasi dan ketekunan ekstra.



Kesehatan Sagitarius

Sagitarius penuh energi dan semangat sepanjang hari. Sagitarius merasa cukup bugar dan tidak akan mengalami masalah kesehatan. Hal ini memberi Sagitarius dorongan untuk pergi ke gym dan berolahraga.



Singkirkan hambatan mental yang selama ini dialami dan keluarlah. Pada akhirnya, banyak energi mental dan fisik yang akan Sagitarius dapatkan dari berolahraga teratur.

Keuangan Sagitarius

Saat mengevaluasi kembali anggaran keuangan, Sagitarius dan merasa lega melihat bahwa memiliki sedikit surplus berkat kerja keras di bidang keuangan. Simpan surplus ini di tabungan.

