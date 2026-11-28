JawaPos.com - Hari ini, sikap zodiak Scorpio terhadap kehidupan mungkin akan berubah drastis. Scorpio mungkin tertarik pada hal-hal yang lebih praktis dalam hidup. Suatu situasi berpotensi membawa emosi positif.



Saat mengubah sudut pandang terhadap dunia, Scorpio akan mendapatkan manfaat dari pengalaman ini. Hal ini mungkin awal dari babak baru dimana Scorpio mampu mewujudkan impian yang ada.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Sabtu, 28 November 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak Scorpio harus berhati-hati karena masalah yang ada dalam hubungan harus diselesaikan berdua saja dengan pasangan. Terkait karir, kemauan untuk teris belajar dari pengalaman akan menjadi kunci kesuksesan Scorpio.

Sementara itu, Scorpio sehat secara fisik dan mental, sehingga tidak akan ada hambatan besar. Pada ranah keuangan, kemampuan kreatif Scorpio disorot, sehingga akan menuai imbalan finansial dari hal tersebut.



Cinta Scorpio

Waspadalah terhadap orang lain yang ingin mencoba merusak hubunganmu dengan pasangan. Masalah yang ada, harus diselesaikan berdua dan orang luar tidak diizinkan untuk ikut andil.



Pengaruh dari luar hanya akan memperkeruh keadaan. Jadi, batasi pengaruh orang luar dan berkomunikasilah dengan jelas bersama pasangan, agar semuanya baik-baik saja.

Karir Scorpio

Kerja keras Scorpio akan membuahkan hasil. Kemungkinan, Scorpio akan mendapatkan promosi. Jangan hanya memikirkan keuntungan finansial karena dalam jangka panjang, Scorpio akan mendapatkan manfaat dalam banyak hal lain.

Kemampuan untuk belajar dari pengalaman akan menjadi kunci kesuksesan profesional jangka panjang. Scorpio akan mendapatkan manfaat dari mempelajari sesuatu tentang cara mengatasi masalah yang sulit.



Kesehatan Scorpio

Hari ini, Scorpio merasa cukup sehat secara fisik dan mental, serta tidak akan ada hambatan besar. Rasa sakit dan nyeri yang baru-baru ini dialami, tidak akan muncul dan hal ini melegakan. Pikiran Scorpio sangat tajam dan kondisi emosional dalam keadaan baik.



Keuangan Scorpio

Kerja keras dan kegigihan akan membawa Scorpio pada kesuksesan besar. Semua ide Scorpio akan berhasil dengan gemilang.