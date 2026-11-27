JawaPos.com - Zodiak aquarius akan menjadi berani, suka berpetualang, dan siap menghadapi tantangan apa pun yang mungkin datang.

Aquarius mungkin akan menemui beberapa perubahan tak terduga, dan hal tersebut akan menguntungkan. Tetaplah tangguh dan bertekad untuk mengatasi masalah kecil yang mungkin muncul.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Jumat, 27 November 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius harus waspada terhadap orang lain yang berusaha memisahkanmu dengan pasangan. Terkait karir, aquarius akan meraih kesuksesan berkat usaha yang dicurahkan dalam pekerjaan.

Sementara itu, aquarius perlu menunjukkan ketenangan guna membuat orang lain memperhatikanmu. Pada sisi keuangan, aquarius mampu mengatasi masalah dan mendapatkan uang setelah bekerja keras.

Cinta Aquarius

Waspadalah terhadap orang lain yang tampaknya berusaha memisahkanmu dan pasangan. Niat mereka tidak sesempurna yang mereka katakan. Aquarius bisa jadi sedang menyaksikan taktik memecah belah, jadi waspadalah terhadap hal ini. Lindungi hubunganmu dari pengaruh negatif dari luar.

Karir Aquarius

Kesuksesan yang aquarius raih hari ini akan berhubungan langsung dengan usaha yang aquarius curahkan dalam pekerjaan. Kerja keras aquarius, memungkinkan strategi karir jangka panjang secara keseluruhan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan.

Hari ini, aquarius harus tetap pada jalur yang benar untuk mendapatkan manfaat di masa depan. Tetaplah fokus, karena tidak ada yang dapat menghalangi aquarius dalam meraih tujuan.

Kesehatan Aquarius

Cobalah menunjukkan ketenangan untuk membuat orang lain memperhatikanmu. Aquarius sebenarnya cukup tegang dan stres.

Ketegangan mental akan tinggi, jadi aquarius harus mengumpulkan ketenangan pikiran untuk menikmati waktu bersama teman dan keluarga. Aquarius akan segera dapat menyelaraskan citra diri dengan perasaan tenang di dalam diri.

Keuangan Aquarius

Uang mungkin sulit didapatkan, tetapi kerja keras akan mengimbangi dampak dari nasib buruk. Jika proyek aquarius terasa tidak berjalan sama sekali akhir-akhir ini, mungkin proyek tersebut sedang mengalami kemajuan dengan cara yang tidak disadari.