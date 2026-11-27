JawaPos.com - Zodiak aquarius akan menjadi berani, suka berpetualang, dan siap menghadapi tantangan apa pun yang mungkin datang.

Aquarius mungkin akan menemui beberapa perubahan tak terduga, dan hal tersebut akan menguntungkan. Tetaplah tangguh dan bertekad untuk mengatasi masalah kecil yang mungkin muncul.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Jumat, 27 November 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius harus waspada terhadap orang lain yang berusaha memisahkanmu dengan pasangan. Terkait karir, aquarius akan meraih kesuksesan berkat usaha yang dicurahkan dalam pekerjaan.

Sementara itu, aquarius perlu menunjukkan ketenangan guna membuat orang lain memperhatikanmu. Pada sisi keuangan, aquarius mampu mengatasi masalah dan mendapatkan uang setelah bekerja keras.

Cinta Aquarius

Waspadalah terhadap orang lain yang tampaknya berusaha memisahkanmu dan pasangan. Niat mereka tidak sesempurna yang mereka katakan.

Aquarius bisa jadi sedang menyaksikan taktik memecah belah, jadi waspadalah terhadap hal ini. Lindungi hubunganmu dari pengaruh negatif dari luar.

Karir Aquarius

Kesuksesan yang aquarius raih hari ini akan berhubungan langsung dengan usaha yang aquarius curahkan dalam pekerjaan. Kerja keras aquarius, memungkinkan strategi karir jangka panjang secara keseluruhan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan.