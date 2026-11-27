JawaPos.com - Hari ini, solusi akan diberikan untuk hambatan atau rintangan tak terduga dalam urusan keluarga zodiak sagitarius. Masalah dengan orang tua atau orang terkasih, akan terselesaikan tanpa kesalahpahaman.

Komunikasi yang jelas adalah kunci untuk membantu menghilangkan permusuhan. Menjelang akhir hari, sagitarius akan berada di tengah-tengah orang-orang positif yang memancarkan energi baik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Jumat, 27 November 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu membuat pasangan merasa istimewa agar lebih nyaman dan bahagia bersama. Terkait karir, hambatan yang sagitarius hadapi dalam menyelesaikan tugas akan berkurang secara signifikan.

Sementara itu, lakukan meditasi dan yoga untuk meredakan ketegangan serta mengurangi kaku otot. Pada ranah keuangan, sagitarius mendapatkan surplus berkat kerja keras di bidang keuangan dan perlu menyimpannya sebagai tabungan.

Kesehatan Sagitarius

Hari ini, sagitarius mungkin merasa cemas tentang masalah di sektor karir atau di lingkungan rumah tangga. Hal itu membuat sagitarius merasa tegang dan kurang termotivasi.

Cobalah melakukan meditasi dan yoga untuk meredakan ketegangan dan mengurangi kaku pada otot. Setelahnya, tingkat energi sagitarius akan meningkat dan kondisi mental sagitarius menjadi lebih tenang.

Keuangan Sagitarius

Saat mengevaluasi kembali anggaran keuangan, sagitarius dan merasa lega melihat bahwa memiliki sedikit surplus berkat kerja keras di bidang keuangan. Simpan surplus ini di tabungan.