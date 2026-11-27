JawaPos.com - Segala sesuatunya tampak membaik untuk zodiak gemini di akhir hari. Segala sesuatunya akan mulai menyatu dan berjalan sesuai rencana. Energi yang gemini arahkan ke luar lebih seimbang sekarang.

Gemini harus terhubung dengan orang lain menggunakan kecerdasan, kemauan yang kuat, dan kepintaran yang luar biasa. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang perlu dilakukan dan jangan terburu-buru.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Jumat, 27 November 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu menikmati perasaan cinta yang datang dengan istimewa hari ini. Terkait karir, jangan kehilangan minat pada pekerjaan dan terlibat dalam aktivitas yang tidak produktif.

Sementara itu, mulailah pengobatan untuk menghindari memburuknya kondisi nyeri sendi. Terkait keuangan, gemini sebaiknya memilih investasi yang aman jika mengalami pertumbuhan finansial

Kesehatan Gemini

Kemungkinan, gemini mengalami nyeri sendi hari ini. Oleh karena itu, gemini harus segera memulai pengobatan untuk menghindari memburuknya kondisi. Lakukan olahraga ringan atau yoga untuk menjaga kelenturan tubuh.

Namun, jangan memaksakan diri secara berlebihan karena dapat menyebabkan konsekuensi negatif. Hindari mengangkat benda berat atau melakukan gerakan berulang yang dapat memperburuk kondisi tersebut.

Keuangan Gemini

Gemini akan mengalami pertumbuhan finansial setelah bekerja keras. Oleh karena itu, gemini sebaiknya memilih investasi yang aman dan tidak berisiko.