JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Jumat ini perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama ketika persoalan pekerjaan dan keuangan mulai menyita banyak pikiran.

Tekanan yang belum menemukan jalan keluar dapat memengaruhi suasana hati, mengurangi konsentrasi, bahkan membuat tubuh terasa lebih cepat lelah ketika menjalani rutinitas.

Karena itu, Libra sebaiknya mulai menyeimbangkan tanggung jawab sehari-hari dengan kebiasaan yang membantu menjaga kesehatan fisik maupun mental.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Jumat, 27 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Banyaknya urusan yang harus diselesaikan mungkin membuat Libra sulit benar-benar beristirahat meskipun aktivitas pekerjaan sudah selesai.

Pikiran yang terus tertuju pada persoalan tertentu dapat menguras energi dan membuatmu merasa kurang bersemangat untuk melakukan kegiatan lain.

Jika menghadapi kondisi seperti ini, cobalah mengatur kembali prioritas dan menyelesaikan pekerjaan berdasarkan tingkat kepentingannya.

Tidak semua persoalan harus mendapatkan penyelesaian dalam waktu bersamaan, sehingga kamu perlu memberikan ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat tanpa terus dibebani tuntutan.

Luangkan waktu untuk melakukan kegiatan sederhana yang dapat membantu menenangkan pikiran, seperti membaca, mendengarkan musik, atau menikmati suasana di luar ruangan.

Mengurangi paparan layar setelah menyelesaikan pekerjaan juga bisa menjadi langkah untuk memberikan kesempatan bagi tubuh dan pikiran beristirahat.

Selain menjaga kondisi mental, Libra sebaiknya mulai membangun rutinitas olahraga yang lebih menyenangkan agar kebugaran tetap terjaga.

Jika selama ini aktivitas fisik terasa membosankan karena selalu dilakukan sendiri, cobalah mengajak teman atau rekan kerja untuk berolahraga bersama.

Kamu bisa memilih kegiatan ringan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan latihan peregangan secara teratur sesuai kemampuan tubuh.

Berolahraga bersama orang lain dapat menciptakan suasana yang lebih menyenangkan sekaligus membantu menjaga motivasi agar kebiasaan tersebut tidak mudah ditinggalkan.

Aktivitas fisik juga dapat menjadi kesempatan untuk sejenak menjauh dari kesibukan pekerjaan dan mengalihkan perhatian dari berbagai persoalan yang sedang dipikirkan.

Meski demikian, jangan memaksakan diri melakukan latihan berat hanya demi mengejar target kebugaran tertentu.

Pilih jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi fisik dan tingkatkan intensitasnya secara bertahap agar tubuh memiliki kesempatan untuk beradaptasi.

Pola makan, asupan cairan, dan kualitas tidur juga perlu diperhatikan karena ketiganya berperan dalam menjaga energi sepanjang hari.

Usahakan tidak melewatkan waktu makan meskipun jadwal pekerjaan sedang padat, serta pilih makanan dengan kandungan nutrisi yang beragam.

Pastikan kebutuhan cairan terpenuhi dan hindari kebiasaan mengurangi waktu tidur demi menyelesaikan pekerjaan yang sebenarnya masih dapat dilanjutkan pada hari berikutnya.

Apabila keluhan seperti kelelahan berkepanjangan, gangguan tidur, atau masalah kesehatan lainnya terus muncul dan mengganggu aktivitas, jangan menunda pemeriksaan.

Berkonsultasi dengan tenaga medis dapat membantu Libra memahami penyebab keluhan sekaligus memperoleh saran penanganan yang sesuai dengan kondisi tubuh.