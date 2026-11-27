JawaPos.com - Ada agresi ekstra di dunia zodiak leo hari ini. Sadarilah bahwa ini mungkin disebabkan oleh reaksi leo terhadap suatu situasi.

Bisa jadi, leo berkonflik dengan seseorang hanya karena dia menginginkan harmoni, sementara leo cenderung ingin bertengkar. Paradoks ini kemungkinan akan merugikan, kecuali leo mencoba mengubahnya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Jumat, 27 November 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu mencari cara untuk memberikan banyak hal baik ke dalam hubungan asmara. Terkait karir, ingatlah bahwa keputusan yang terburu-buru bisa saja salah dan menimbulkan masalah.

Sementara itu, hindari mengangkat beban berat untuk menghindari nyeri sendi atau punggung. Terkait keuangan, bersiaplah karena leo mungkin akan melihat terobosan finansial segera terjadi.

Cinta Leo

Leo sedang mencari cara untuk memberikan lebih banyak hal baik ke dalam hubungan asmara. Leo siap memenuhi keinginan pasangan dengan cara apa pun yang ia minta, karena kebahagiaannya memberi sukacita yang besar.

Semakin banyak yang leo lakukan untuk pasangan, semakin banyak pula yang ingin ia berikan kembali kepada leo. Siklus ini akan membuat hubungan asmara leo menjadi sangat kuat seiring waktu.

Karir Leo

Leo mungkin merasa kesulitan untuk menahan tekanan pekerjaan. Jaga tingkat energimu tetap tinggi untuk mengatasi masalah ini. Berhati-hatilah karena keputusan yang terburu-buru, mungkin terbukti salah dan menimbulkan masalah.