JawaPos.com - Energi dalam hidup zodiak cancer cenderung meningkat hari ini. Cancer mungkin diminta untuk melapor tugas. Jangan membuat janji yang tidak bisa ditepati.

Kata-kata cancer akan dianggap serius, jadi jangan menyesatkan orang lain dengan membuat mereka berpikir bahwa sesuatu akan terjadi. Padahal, cancer tahu bagaimana situasi itu akan berakhir. Percayalah pada diri sendiri, terlepas dari keadaannya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Jumat, 27 November 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer harus berhenti berkhayal tentang memiliki pasangan sempurna dan bersyukur dengan pasangan saat ini.

Terkait karir, waspadalah karena cancer akan menghadapi situasi yang menantang di tempat kerja.

Sementara itu, lakukan meditasi yang akan memberi manfaat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Terkait keuangan, besarnya keuntungan yang didapatkan berbanding lurus dengan usaha yang cancer curahkan.

Kesehatan Cancer

Hari ini adalah hari yang tepat untuk memulai meditasi. Melakukan meditasi akan memberi manfaat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Meditasi juga dapat menenangkan pikiran dan membuat cancer lebih terhubung dengan tubuh.

Keuangan Cancer