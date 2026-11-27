JawaPos.com - Menjelang pergantian tahun, kejutan tak terduga diprediksi akan datang menghampiri membawa banyak hal menguntungkan.

Sebagian orang yang beruntung sangat mungkin menjalani masa-masa keemasan ketika segala sesuatunya berjalan seperti yang diharapkan.

Hidup yang dijalani pun jadi terasa lebih menggembirakan karena rezeki selalu berada dekat mengiringi perjalanan.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan di akhir tahun 2026 akan banjir duit saat mulai November cuan usaha datang berkali-kali lipat.

1. Zodiak Virgo

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak virgo diramalkan akan banjir rezeki di akhir tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, pundi-pundi rupiah dimungkinkan paling banyak datang dari usaha yang dipunya.

Momentum ketika dagangan laris akan sering dijumpai di sepanjang paruh kedua tahun kuda api ini.

Maka tidak heran kalau keuntungan yang diperoleh bisa jauh lebih banyak sampai bisa menutupi penjualan di hari-hari ke depan.

2. Zodiak Aquarius

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang berzodiak aquarius diramalkan akan banjir duit di paruh kedua tahun kuda api ini.

Astrolog meyakini, mulai bulan November, mereka akan lebih cuan mendapatkan keuntungan dari banyak jalan.

Pundi-pundi rupiah diyakini tidak hanya akan datang dari keuntungan penjualan, melainkan juga jalan lain.

Selain karena keberuntungan, kepandaian dalam mengatur strategi dan menerapkan kebijakan membuat usaha yang dipunya sukses besar disenangi banyak orang.

3. Zodiak Scorpio

Dalam penerawangan astrolog, momen membahagiakan ketika apa yang diusahakan berjalan sesuai harapan akan didapatkan oleh mereka yang berzodiak scorpio.

Di akhir tahun 2026 ini, mereka diramalkan sukses menjalankan bisnis kembali setelah sebelumnya sempat mengalami permasalahan keuangan.

Astrolog meyakini,keberuntungan datang membawa momentum sehingga ketika mereka bisa memanfaatkan dengan baik, bisnis pun bisa bangkit kembali.