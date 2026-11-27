JawaPos.com - Hari ini, rasa syukur menyelimuti zodiak Capricorn dengan cinta dari keluarga dan teman-teman. Capricorn merasa ingin menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang terkasih.



Semakin banyak penghargaan yang ditunjukkan kepada keluarga dan teman-teman, semakin bahagia perasaan Capricorn. Cobalah memanfaatkan hari ini untuk membalas budi mereka. Beberapa kabar baik mengenai anggota keluarga, akan membawa kebahagiaan bagi Capricorn.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Jumat, 27 November 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn perlu membatasi diri saat merasa terganggu karena seseorang mengajak berkencan. Terkait karir, bisnis Capricorn akan berkembang pesat melalui upaya yang berkelanjutan.



Sementara itu, luangkan waktu untuk bersantai guna mengembalikan energi dan keinginan untuk mendapatkan hal yang terbaik dari hidup. Terkait keuangan, Capricorn akan mendapatkan hasil yang memuaskan berkat kemampuan diplomasi dan kerja keras.



Cinta Capricorn

Jika merupakan siswa, Capricorn mungkin merasa terganggu saat belajar karena seseorang mengirimkan pesan teks untuk mengajak berkencan.

Ingatlah bahwa studimu jauh lebih penting daripada rayuan dari seseorang tersebut. Katakan bahwa Capricorn akan berbicara dengannya setelah proses belajar dan semua ujian selesai.



Karir Capricorn

Bisnis Capricorn akan berkembang pesat hari ini. Hal ini terjadi melalui upaya Capricorn yang berkelanjutan atau melalui pekerjaan paruh waktu tambahan.



Kejar pengembangan bisnis ini, karena akan menguntungkan secara stabil dalam jangka panjang. Capricorn juga akan menikmati kekaguman dari rekan kerja dengan pendapat yang baik tentang etos kerja Capricorn.



Kesehatan Capricorn

Capricorn mungkin perlu mencapai ketenangan dan kedamaian mental hari ini. Menyendiri akan memberikan keajaiban bagi kondisi pikiran dan keseimbangan batin.



Luangkan waktu untuk bersantai dan ketenangan akan memberi Capricorn energi dan mengembalikan keinginan untuk mendapatkan hal yang terbaik dari hidup.



Keuangan Capricorn

Capricorn akan menuai hasil yang memuaskan melalui kemampuan diplomasi dan kerja keras. Hal tersebut akan membuat atasan merasa terkesan. Lakukan yang terbaik di tempat kerja, karena semua mata akan tertuju padamu.