JawaPos.com - Kwon Eun Bi bagikan pengalaman pribadinya saat berjuang menghadapi gangguan telinga bagian dalam yang dikenal sebagai benign paroxysmal positional vertigo (BPPV).

Kondisi tersebut ternyata pernah dialaminya dalam tingkat yang cukup parah. Bahkan, setelah melewati pengalaman tersebut, ia mengaku masih merasakan ketidaknyamanan ketika menggerakkan kepala, termasuk saat melakukan gerakan tari yang sebelumnya terasa mudah.

Pengakuan itu disampaikan ketika Kwon Eun Bi menjadi bintang tamu dalam video terbaru kanal YouTube Ong Style milik anggota 2PM, Im Seulong. Video berjudul “Why Did We Meet Kwon Eun Bi in Gangwon Province?!” tersebut diunggah pada 23 November 2026.

Dalam kesempatan itu, keduanya berbincang mengenai kondisi fisik dan aktivitas mereka, termasuk pengalaman Eun Bi menghadapi masalah kesehatan.

Mengutip laporan allkpop, Eun Bi menceritakan bahwa dahulu dirinya terbiasa menggerakkan kepala dengan bebas ketika menari. Namun, belakangan ia justru merasakan sakit meskipun hanya melakukan gerakan kecil.

Ia juga mengungkapkan pernah mengalami serangan BPPV yang cukup berat. Im Seulong yang mendengar cerita tersebut langsung menunjukkan kekhawatiran dan mengingatkan Eun Bi agar tidak terlalu memaksakan kondisi tubuhnya.

Selain membahas vertigo, Eun Bi turut menceritakan sejumlah perubahan yang dirasakannya. Ia mengaku terkadang kesulitan mendengar percakapan dengan jelas meskipun volume suara sudah dinaikkan.

Ia juga mengalami ketidaknyamanan pada penglihatan setelah terpapar lampu panggung yang sangat terang, terutama ketika kembali melihat layar ponsel setelah tampil.

BPPV atau vertigo posisi paroksismal jinak merupakan gangguan keseimbangan yang terjadi ketika kristal kecil kalsium di telinga bagian dalam berpindah dari posisi normalnya.

Kondisi ini dapat memicu sensasi berputar secara tiba-tiba, terutama ketika seseorang mengubah posisi kepala, seperti bangun dari tempat tidur, menoleh, atau membungkuk.

Meski demikian, sakit kepala dan gangguan pendengaran bukan gejala khas BPPV, sehingga keluhan yang dialami Eun Bi tidak dapat langsung dipastikan berkaitan dengan kondisi tersebut.

Im Seulong menyarankan Eun Bi untuk lebih memperhatikan kesehatan, menjaga waktu istirahat, serta tidak memaksakan diri dengan jadwal padat maupun diet berlebihan.

Di tengah aktivitasnya sebagai penyanyi, Eun Bi baru saja berkolaborasi dengan Im Seulong melalui single digital “Vibes” yang dirilis pada 28 Oktober 2026.