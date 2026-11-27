JawaPos.com - Setiap manusia pasti pernah atau akan merasakan masa-masa sulit yang tidak mengenakan.

Namun, di balik keadaan yang memprihatinkan tersebut seseorang bisa menemukan titik balik yang membuat hidup berubah.

Seperti segelintir orang yang dikatakan akan tumbuh menjadi seseorang yang sukses sewaktu berada di keadaan paling sulit.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan di akhir tahun 2026 kekayaannya meningkat drastis saat rezeki melimpah di titik terendah.

1. Weton Selasa Kliwon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Selasa Kliwon umumnya orang yang berprinsip dan berpendirian.

Sekalipun tengah menjalani hidup sulit, mereka tidak pernah melakukan cara-cara kotor untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut perhitungan, akhir tahun 2026 ini saat segala sesuatunya berjalan tidak baik, mereka diramalkan akan punya titik balik dalam hidup.

Rezeki mereka dibuka selebar-lebarnya, sampai uang di tabungan bisa bertambah banyak sedikit-demi sedikit hingga menjauhkan mereka dari berbagai kesulitan.

2. Weton Kamis Pahing

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Kamis Pahing umumnya merupakan orang yang ramah dan supel.

Sekalipun tengah menjalani masa sulit seperti di sepanjang tahun 226 ini, mereka tidak pernah mau menyusahkan orang lain dan malah membantu sebisa mungkin.

Menurut perhitungan, kebaikan hati mereka dikatakan akan diganjar dengan berbagai macam rezeki yang bisa mensejahterakan hidup.

Sejak akhir tahun, keberuntungan muncul dalam berbagai hal sampai mereka pun mudah mendapatkan pundi-pundi rupiah dari banyak tempat.

3. Weton Minggu Legi

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Minggu Legi umumnya orang yang berambisi.

Menurut perhitungan, akhir tahun 2026 bisa menjadi titik balik yang membuat mereka meninggalkan hidup susah penuh keterbatasan.

Sekalipun menjalani sepanjang tahun 2026 dengan berbagai macam kesulitan, tetapi mereka tidak pernah menyerah dan terus berusaha.

Keberuntungan pun hadir menghampiri orang yang pantang menyerah dan menghadiahkan banyak rezeki, mulai dari keberhasilan bisnis atau kesuksesan karier di tempat kerja.