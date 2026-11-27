JawaPos.com - Kabar terbaru dari Heo Youngji KARA yang memutuskan kembali ke agensi lamanya, DSP Media. Pada 25 November 2026, perusahaan tersebut mengumumkan telah menandatangani kontrak eksklusif dengan sang penyanyi dan aktris.

Kepulangan ini menjadi momen istimewa karena Youngji kembali ke perusahaan yang menjadi tempat awal perjalanan kariernya di industri hiburan Korea Selatan.

Mengutip laporan allkpop, DSP Media menyampaikan bahwa kerja sama terbaru tersebut dibangun atas dasar kepercayaan yang telah terjalin selama bertahun-tahun.

Agensi juga berjanji memberikan dukungan penuh agar Youngji dapat menunjukkan kemampuannya secara maksimal dalam berbagai bidang. Pengumuman ini sekaligus menandai berakhirnya masa perpisahan mereka yang berlangsung sekitar dua tahun.

Youngji pertama kali bergabung dengan KARA pada 2014 setelah berhasil melewati program audisi KARA Project. Sejak saat itu, ia menjalani aktivitas sebagai artis DSP Media selama kurang lebih satu dekade.

Selain berkarier bersama KARA, Youngji juga mengembangkan kemampuannya melalui debut solo pada 2017, kemudian memperluas kiprah ke dunia akting dan program hiburan.

Pada September 2024, DSP Media mengumumkan berakhirnya kontrak eksklusif Youngji setelah sekitar 10 tahun bekerja sama.

Keputusan tersebut menjadi awal perjalanan baru bagi sang artis di luar agensi yang telah membesarkan namanya. Kini, setelah kurang lebih dua tahun, keduanya kembali dipertemukan melalui kesepakatan kontrak yang baru.

Bersamaan dengan pengumuman tersebut, DSP Media turut memperkenalkan foto profil terbaru Youngji. Dalam salah satu potret, ia tampil mengenakan kemeja putih dan celana denim dengan kesan segar serta sederhana.

Sementara itu, foto lainnya memperlihatkan penampilan lebih dewasa melalui busana hitam model off-shoulder dan tatapan yang terlihat lebih tegas.

Dengan kemampuan vokal, penampilan panggung, serta kepribadian ceria yang kerap terlihat dalam acara hiburan, Youngji memiliki peluang untuk terus berkembang di berbagai bidang.