JawaPos.com - Setiap orang memiliki masa ketika rezeki melimpah dalam hidupnya, ada yang mendapatkan ketika muda dan ada pula yang memperolehnya ketika dewasa.

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri diramalkan hoki akan datang pada segelintir orang yang terpilih dan dianggap layak.

Rezeki yang diperoleh akan datang sesuai dengan kebutuhan dan kelayakan untuk hidup yang dijalaninya sekarang.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan punya banyak hoki di akhir tahun 2026 saat makin dewasa rezeki yang diterima kian besar.

1. Shio Kuda

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio kuda umumnya merupakan orang yang cerdas.

Astrolog meyakini, hoki tahun kuda api akan datang menghampiri memberikan kelancaran pada apa yang dikerjakan.

Banyak dari pekerjaan mereka yang berakhir dengan hasil terbaik, sehingga pundi-pundi rupiah pun datang mengikuti.

Bila bisa konsisten, bukan tidak mungkin seiring berjalannya waktu serangkaian prestasi dan rezeki lain akan datang terus-menerus.

2. Shio Monyet

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio monyet biasanya merupakan orang yang kreatif.

Astrolog meyakini, mereka yang bershio satu ini khususnya yang berdagang akan mendapatkan cuan di pengujung tahun 2026.

Kedewasaan mereka dalam bersikap setiap harinya diyakini ikut banyak memberikan andil pada besarnya rezeki yang diperoleh.

Karena terbiasa bijak dan berhusnudzan, rezeki pun datang silih berganti sampai terasa tidak pernah berhenti menghampiri.

3. Shio Ayam

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio ayam biasanya merupakan orang yang punya daya tarik kuat.

Astrolog meyakini, di paruh kedua tahun kuda api ini mereka dimungkinkan bisa bergelimang harta.

Semua keberkahan dan rezeki yang menghampiri tersebut dikatakan banyak datang dari karier mereka di tempat kerja atau usaha yang dirintis.

Mereka sukses dalam membangun setahap demi tahap disertai ketulusan, kerja keras yang selama tercermin dalam sehari-hari, sampai akhirnya mengundang rezeki datang ke hidup.