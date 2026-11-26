JawaPos.com – Keberuntungan finansial menjadi salah satu hal yang banyak diharapkan setiap orang. Terlebih ketika berbagai usaha yang selama ini dilakukan mulai menunjukkan hasil dan membuka kesempatan untuk memperoleh penghasilan lebih besar.

Dalam astrologi Tionghoa, perjalanan rezeki seseorang sering dikaitkan dengan karakter serta peruntungan berdasarkan shio kelahirannya.

Ada sejumlah shio yang dipercaya sedang memasuki periode penuh peluang. Kesempatan tersebut digambarkan hadir melalui berbagai jalan, mulai dari perkembangan bisnis, peningkatan karier, hingga pemasukan tambahan yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.

Keberuntungan ini juga disebut sebagai buah dari kesabaran dan kerja keras yang telah dilakukan selama bertahun-tahun.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tiga shio yang diramalkan berpeluang memperoleh rezeki nomplok dan mengalami perubahan positif dalam kondisi keuangan.

Berikut daftar shio tersebut.

1. Shio Naga: Simbol Kejayaan dengan Peluang Rezeki Besar

Dalam kebudayaan Tionghoa, Naga mempunyai kedudukan istimewa sebagai lambang kekuatan, kewibawaan, dan kemakmuran.

Orang yang berada di bawah naungan Shio Naga sering digambarkan mempunyai kepercayaan diri tinggi serta ambisi besar untuk mencapai keberhasilan.

Mereka juga dikenal tidak mudah terpuruk ketika menghadapi kegagalan. Setiap hambatan justru menjadi dorongan untuk mencari strategi baru dan mencoba kesempatan yang berbeda.

Dalam ramalan Feng Shui, periode ini dipercaya membawa perkembangan positif bagi pemilik Shio Naga. Berbagai usaha yang sebelumnya belum memberikan hasil maksimal berpeluang mulai menunjukkan kemajuan.

Peruntungan mereka juga disebut berbeda berdasarkan elemen kelahirannya. Naga berelemen logam dikaitkan dengan terbukanya kesempatan bisnis, sedangkan elemen air dipercaya berpeluang memperoleh dukungan dari orang-orang berpengaruh.

Sementara itu, Naga berelemen tanah diramalkan bisa mendapatkan keuntungan dari pekerjaan atau usaha lama yang kembali memberikan hasil.

Kombinasi keberanian, ambisi, dan kemampuan melihat peluang membuat Shio Naga dipercaya mempunyai kesempatan menikmati peningkatan finansial.

2. Shio Tikus: Kecerdikan Membuka Jalan Menuju Keuntungan

Shio Tikus dikenal sebagai lambang kecerdasan, kelincahan, dan kemampuan menyusun strategi dalam kebudayaan Tionghoa.

Pemilik shio ini biasanya digambarkan pandai membaca keadaan. Mereka mampu melihat potensi keuntungan dari kesempatan sederhana yang mungkin dianggap tidak menarik oleh orang lain.

Kemampuan beradaptasi juga menjadi salah satu keunggulan mereka. Ketika menghadapi situasi yang berubah, Shio Tikus dipercaya dapat segera menyesuaikan langkah agar tetap memperoleh hasil terbaik.

Menurut penafsiran Feng Shui, Shio Tikus sedang berada dalam fase yang dikaitkan dengan peluang finansial menjanjikan.

Mereka yang bekerja di bidang perdagangan, teknologi, maupun pengelolaan keuangan disebut berpotensi menemukan kesempatan baru untuk meningkatkan penghasilan.

Bahkan, persoalan ekonomi yang sebelumnya terasa sulit dipercaya bisa mulai menemukan jalan keluar melalui tawaran pekerjaan, kerja sama bisnis, atau datangnya pelanggan baru.

Keberuntungan Shio Tikus juga dikaitkan dengan kebiasaan bekerja secara cermat dan tidak mudah menyia-nyiakan kesempatan.

Dengan tetap menjaga kejujuran serta mengelola pemasukan secara bijaksana, mereka dipercaya mampu membangun kondisi keuangan yang lebih baik.

3. Shio Kerbau: Ketekunan Berbuah Rezeki dan Kemapanan

Berbeda dengan shio yang cenderung mengandalkan kecepatan dalam mengambil peluang, Kerbau lebih dikenal melalui ketekunan dan kesabarannya.

Pemilik Shio Kerbau digambarkan sebagai pribadi yang bertanggung jawab, pekerja keras, serta tidak mudah meninggalkan kewajiban meskipun menghadapi berbagai kesulitan.

Mereka biasanya lebih menyukai proses yang stabil daripada mengejar keuntungan secara instan.

Dalam kepercayaan Feng Shui, Kerbau dikaitkan dengan unsur tanah yang melambangkan kekuatan, keteguhan, dan kestabilan kehidupan.

Menjelang akhir tahun, shio ini diramalkan berpeluang menikmati hasil dari berbagai perjuangan yang telah dilakukan sebelumnya.

Kesempatan tersebut bisa berupa peningkatan jabatan, perkembangan usaha, bertambahnya pelanggan, maupun pembayaran kewajiban yang sebelumnya tertunda.

Pemilik Shio Kerbau juga dipercaya mempunyai peluang memperbaiki keadaan ekonomi melalui konsistensi dan sikap tidak mudah menyerah.

Keberuntungan yang datang digambarkan bukan sekadar keuntungan sesaat, melainkan kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih aman dan berkecukupan.