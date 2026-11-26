JawaPos.com – Kepercayaan terhadap weton masih melekat kuat dalam kehidupan sebagian masyarakat Jawa. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran ini kerap digunakan untuk menggambarkan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran keberuntungan seseorang.

Dalam tradisi Primbon Jawa, setiap weton mempunyai nilai neptu dan penafsiran tersendiri. Ada yang dikaitkan dengan kewibawaan, kekuatan mental, kemurahan hati, hingga kelancaran dalam mencari penghidupan.

Di antara berbagai kombinasi hari dan pasaran, beberapa weton dipercaya mempunyai peruntungan istimewa. Pemiliknya digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah, memiliki kepekaan dalam mengambil keputusan, serta mampu menemukan jalan keluar ketika menghadapi kesulitan.

Dilansir dari laman Cahya Cahaya, terdapat lima weton yang dalam penafsiran Primbon Jawa dikenal memiliki keberuntungan besar dan dipercaya sering mendapatkan kemudahan dalam perjalanan hidupnya.

Berikut lima weton tersebut.

1. Senin Pahing: Berpendirian Kuat dan Dipercaya Memiliki Perlindungan Leluhur

Senin Pahing merupakan salah satu weton yang dalam perhitungan Primbon Jawa mempunyai jumlah neptu 13. Kombinasi tersebut kerap dikaitkan dengan karakter kuat, keberanian, serta keteguhan dalam mempertahankan prinsip.

Orang yang lahir pada weton ini digambarkan sebagai sosok yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan. Mereka cenderung memiliki tekad besar untuk mencapai sesuatu dan bersedia melewati berbagai proses demi mewujudkan keinginannya.

Keberuntungan Senin Pahing konon sering muncul ketika berada dalam keadaan terdesak. Saat menghadapi persoalan yang terasa sulit, selalu ada kemungkinan datangnya bantuan atau kesempatan baru yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Dalam urusan pekerjaan dan keuangan, mereka dipercaya mampu meraih keberhasilan melalui kedisiplinan serta kepercayaan yang diberikan orang lain. Karakter tegas dan bertanggung jawab juga dianggap menjadi modal untuk mengembangkan usaha maupun karier.

Dalam kepercayaan tradisional, Senin Pahing bahkan sering dikaitkan dengan perlindungan leluhur yang dipercaya memberikan kekuatan batin dalam menjalani kehidupan.

2. Rabu Pon: Bijaksana, Berintuisi Tajam, dan Pandai Mencari Solusi

Pemilik weton Rabu Pon mempunyai jumlah neptu 14. Dalam penafsiran Primbon Jawa, angka tersebut sering dihubungkan dengan keseimbangan karakter serta kemampuan menjaga ketenangan ketika menghadapi berbagai keadaan.

Mereka dikenal sebagai pribadi yang tidak mudah terbawa emosi. Ketika terjadi perselisihan, Rabu Pon dipercaya mampu melihat persoalan dari berbagai sudut pandang sebelum menentukan keputusan.

Sifat bijaksana tersebut membuat mereka sering dianggap sebagai sosok yang dapat diandalkan oleh orang-orang di sekitarnya.

Keberuntungan weton ini juga dikaitkan dengan kemampuan menemukan solusi ketika menghadapi masalah. Mereka digambarkan mempunyai intuisi yang cukup kuat, terutama ketika harus menentukan langkah penting dalam pekerjaan maupun bisnis.

Tidak jarang, kesempatan baik justru muncul ketika mereka sedang berusaha mencari jalan keluar dari persoalan yang dihadapi.

3. Jumat Legi: Berhati Dermawan dan Dipercaya Memiliki Rezeki Lancar

Jumat Legi memiliki neptu 11 dalam perhitungan weton Jawa. Pemilik kelahiran ini sering digambarkan mempunyai kepribadian lembut, tulus, serta senang membantu orang lain.

Mereka cenderung mudah menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Sikap ramah dan kepedulian terhadap sesama membuat Jumat Legi sering mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya.

Dalam urusan rezeki, weton ini dipercaya mempunyai perjalanan hidup yang cukup baik. Meskipun tidak selalu menunjukkan kemewahan, mereka konon mampu mempertahankan kehidupan yang berkecukupan.

Pertolongan juga dipercaya datang melalui hubungan sosial yang terjalin selama ini. Bantuan keluarga, teman, maupun kesempatan pekerjaan bisa menjadi jalan untuk memperbaiki kondisi ekonomi.

Selain itu, sifat dermawan dianggap sebagai salah satu keistimewaan Jumat Legi. Mereka diyakini lebih mudah mendapatkan dukungan karena tidak segan memberikan pertolongan kepada orang lain.

4. Selasa Kliwon: Berjiwa Pemimpin dan Memiliki Mental Tangguh

Selasa Kliwon mempunyai jumlah neptu 11, yang berasal dari nilai Selasa 3 dan Kliwon 8. Dalam penafsiran tradisional, weton ini sering dikaitkan dengan keberanian, kewibawaan, dan kekuatan mental.

Pemilik Selasa Kliwon biasanya digambarkan mempunyai karakter tegas serta tidak mudah terpengaruh oleh tekanan lingkungan. Mereka cenderung berani mempertahankan pendapat selama merasa keputusan yang diambil sudah tepat.

Perjalanan hidupnya dipercaya tidak selalu dipenuhi kemudahan. Ada kalanya mereka harus melewati berbagai tantangan sebelum akhirnya mencapai keberhasilan.

Namun, pengalaman tersebut justru dianggap membentuk pribadi yang semakin kuat. Ketika mengalami kegagalan, mereka mempunyai dorongan untuk bangkit dan memperbaiki keadaan.

Dalam pekerjaan maupun usaha, karakter kepemimpinan dan keberanian mengambil tanggung jawab dipercaya dapat membuka kesempatan menuju kesuksesan.

5. Kamis Wage: Berkarisma, Mudah Bergaul, dan Dipercaya Membawa Kedamaian

Kamis Wage memiliki jumlah neptu 12 dalam perhitungan Primbon Jawa. Weton ini sering dihubungkan dengan karakter yang tenang, mudah beradaptasi, serta mempunyai kemampuan membangun hubungan baik dengan orang lain.

Pemiliknya digambarkan mempunyai pembawaan yang menyenangkan sehingga mudah diterima dalam lingkungan sosial. Mereka juga dipercaya mampu menciptakan suasana nyaman ketika berada bersama keluarga maupun teman.

Dalam hal pekerjaan dan keuangan, Kamis Wage konon memiliki peluang rezeki yang datang melalui berbagai jalur. Kesempatan tersebut bisa berasal dari pekerjaan, kerja sama, maupun hubungan baik yang selama ini dipelihara.

Kehidupan asmara dan rumah tangga juga sering dikaitkan dengan sifat setia serta keinginan menjaga keharmonisan. Mereka dipercaya lebih menyukai suasana damai daripada terlibat dalam perselisihan yang tidak perlu.

Meski demikian, pemilik weton Kamis Wage tetap perlu menjaga semangat dan kedisiplinan. Kenyamanan hidup sebaiknya tidak membuat seseorang berhenti berusaha mengembangkan kemampuan dan memperbaiki masa depan.