JawaPos.com – Kepercayaan mengenai weton masih menjadi bagian menarik dalam kehidupan masyarakat Jawa. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran ini tidak hanya dikaitkan dengan karakter seseorang, tetapi juga sering dihubungkan dengan perjalanan rezeki dan keberuntungan. Dalam penafsiran Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya mempunyai keistimewaan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Mereka digambarkan memiliki keteguhan hati, intuisi kuat, serta kemampuan menemukan peluang meskipun sedang berada dalam keadaan sulit. Karakter tersebut kemudian dikaitkan dengan jalan menuju kemakmuran. Tidak selalu memperoleh kekayaan secara instan, pemilik weton tertentu dipercaya mampu melewati berbagai rintangan hingga akhirnya menemukan kesempatan untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat lima weton yang disebut memiliki keistimewaan dalam urusan rezeki. Dalam kepercayaan tradisional, mereka dianggap mempunyai jalan keberuntungan yang tidak mudah tertutup meskipun menghadapi banyak cobaan. 1. Jumat Kliwon Jumat Kliwon dikenal sebagai salah satu weton yang sering dikaitkan dengan kekuatan spiritual dalam tradisi masyarakat Jawa. Perpaduan hari Jumat dan pasaran Kliwon dipercaya menghasilkan karakter yang mempunyai intuisi serta kepekaan batin cukup kuat. Pemilik weton ini digambarkan mempunyai kemampuan membaca peluang dengan baik. Dalam urusan pekerjaan maupun perdagangan, mereka dipercaya mampu melihat kesempatan yang terkadang tidak disadari oleh orang lain. Perjalanan rezekinya juga sering digambarkan penuh kejutan. Peluang usaha, kepercayaan mengelola bisnis, hingga bantuan dari orang terdekat disebut dapat menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih mapan. Selain itu, Jumat Kliwon dipercaya mempunyai firasat yang tajam. Sebagian penafsiran tradisional bahkan menghubungkan kepekaan tersebut dengan mimpi atau pertanda tertentu yang dianggap memberikan petunjuk dalam kehidupan. Dalam lingkungan keluarga, pemilik weton ini kerap digambarkan sebagai sosok yang mampu membawa pengaruh positif. Ketekunan dan kemampuannya melihat peluang dipercaya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan orang-orang terdekat. 2. Selasa Wage Selasa Wage digambarkan sebagai weton yang mempunyai mental kuat dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka dipercaya memiliki semangat juang tinggi yang sudah terlihat sejak usia muda. Kehidupan pemilik weton ini konon tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan justru menjadi pengalaman yang membentuk karakter mereka agar semakin tangguh dan mandiri. Dalam urusan mencari penghasilan, Selasa Wage dikenal mengutamakan kerja keras serta kejujuran. Mereka tidak terlalu mengandalkan keberuntungan sesaat, melainkan berusaha membangun kehidupan melalui proses yang konsisten. Ketika kesempatan baik datang, hasil perjuangan tersebut dipercaya dapat memberikan perubahan besar. Rezeki yang diperoleh juga digambarkan lebih stabil karena dibangun melalui ketekunan dan tanggung jawab. Selain kuat menghadapi tekanan, Selasa Wage juga sering dikaitkan dengan sifat setia dan berpegang teguh pada janji. Perpaduan ketegasan serta kelembutan hati menjadi karakter yang dianggap membuat mereka dihormati oleh lingkungan sekitar. 3. Senin Legi Senin Legi dipercaya mempunyai perjalanan keberuntungan yang berkembang secara perlahan. Mereka tidak selalu mendapatkan hasil besar dalam waktu singkat, tetapi diyakini mampu membangun kemapanan melalui proses panjang. Pemilik weton ini sering digambarkan memiliki pembawaan ramah dan menyenangkan. Sikap tersebut membuat orang lain merasa nyaman sehingga hubungan sosial dapat terjalin dengan baik. Dalam penafsiran Primbon Jawa, hubungan yang harmonis dipercaya menjadi salah satu pintu datangnya rezeki. Kesempatan pekerjaan, kerja sama usaha, maupun bantuan dari orang lain bisa muncul melalui jaringan pertemanan yang telah dibangun. Keberuntungan Senin Legi juga digambarkan kerap hadir ketika keadaan sedang sulit. Mereka dipercaya mempunyai kemampuan menemukan jalan keluar meskipun sebelumnya menghadapi persoalan yang cukup berat. Namun, kemapanan finansial tetap membutuhkan pengelolaan uang yang bijaksana. Kebiasaan bersyukur, hidup secukupnya, dan tidak berlebihan dalam membelanjakan penghasilan menjadi hal penting yang perlu dijaga. 4. Rabu Pon Rabu Pon dikenal dalam penafsiran tradisional sebagai weton yang mempunyai karakter kepemimpinan. Pemiliknya dipercaya memiliki pembawaan berwibawa, tegas, dan mampu memberikan rasa aman kepada orang-orang di sekitarnya. Sejak usia muda, mereka sering digambarkan mempunyai inisiatif serta keberanian untuk mengambil tanggung jawab. Sifat tersebut membuat Rabu Pon dianggap cocok berada dalam posisi yang membutuhkan kemampuan mengatur dan membimbing orang lain. Dalam dunia pekerjaan maupun bisnis, kemampuan mengambil keputusan menjadi salah satu keunggulan yang sering dikaitkan dengan weton ini. Mereka dipercaya mampu melihat peluang jangka panjang dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan. Tidak hanya berkaitan dengan karier, Rabu Pon juga kerap dihubungkan dengan nilai spiritual serta penghormatan terhadap leluhur dalam kepercayaan masyarakat Jawa. Berbagai penafsiran bahkan menyebut pemilik weton ini dapat memperoleh petunjuk melalui mimpi atau pengalaman batin. Meski demikian, sikap rendah hati tetap dianggap penting agar kewibawaan yang dimiliki tidak berubah menjadi kesombongan. 5. Sabtu Pahing Sabtu Pahing digambarkan sebagai weton yang menyimpan potensi besar meskipun penampilannya terlihat sederhana. Mereka dipercaya mempunyai kekuatan karakter yang baru terlihat ketika menghadapi keadaan sulit. Dalam penafsiran Primbon Jawa, weton ini sering dikaitkan dengan istilah rezeki bludak, yaitu gambaran keberuntungan yang datang dalam jumlah besar atau melalui kesempatan tidak terduga. Pemilik Sabtu Pahing konon dapat menjalani kehidupan sederhana dalam waktu cukup lama sebelum akhirnya menemukan peluang yang membawa perubahan besar. Kesempatan tersebut bisa berasal dari perkembangan usaha, pekerjaan, maupun keputusan penting dalam hidup. Selain itu, weton ini dipercaya mempunyai kemampuan bangkit setelah mengalami kegagalan. Pengalaman sulit tidak selalu membuat mereka kehilangan semangat, tetapi justru menjadi dorongan untuk memperbaiki keadaan. Sabtu Pahing juga sering dikaitkan dengan intuisi yang kuat dan kepekaan terhadap lingkungan. Dalam kepercayaan tradisional, mimpi maupun firasat terkadang dianggap sebagai bagian dari petunjuk kehidupan mereka. Meski dipercaya memiliki peruntungan besar, kunci penting bagi pemilik weton ini adalah menjaga kesederhanaan, mengendalikan diri, dan tidak mudah terlena ketika memperoleh keberhasilan. Itulah lima weton yang dalam penafsiran tradisi Jawa dipercaya mempunyai keistimewaan dalam menemukan jalan menuju kemakmuran. Perlu diingat, ramalan weton merupakan bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat, bukan jaminan seseorang akan menjadi kaya. Keberhasilan finansial tetap membutuhkan kerja keras, kemampuan mengelola keuangan, serta keputusan yang bijaksana.