JawaPos.com – Keberuntungan dalam urusan keuangan menjadi salah satu hal yang selalu dinantikan banyak orang. Terlebih jika kesempatan memperoleh penghasilan tambahan, mengembangkan usaha, hingga mendapatkan kemajuan dalam pekerjaan mulai terbuka. Dalam astrologi Tiongkok, peruntungan seseorang sering dikaitkan dengan lambang shio berdasarkan tahun kelahirannya. Beberapa shio dipercaya mempunyai karakter yang mendukung keberhasilan, mulai dari ketekunan dalam bekerja hingga kemampuan membaca peluang yang menguntungkan. Meski demikian, keberuntungan tidak datang begitu saja. Usaha, keberanian mengambil keputusan, serta konsistensi dalam menjalankan rencana tetap menjadi faktor penting untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Dilansir dari Naurakom, terdapat lima shio yang dipercaya berpeluang memperoleh keberuntungan dan peningkatan rezeki dalam waktu dekat. Berikut daftar lengkapnya. 1. Shio Babi Shio Babi dikenal sebagai salah satu lambang keberuntungan dan kemakmuran dalam astrologi Tiongkok. Pemilik shio ini dipercaya mempunyai peluang baik dalam membangun kehidupan finansial yang stabil. Karakter mereka yang cenderung ramah dan murah hati juga menjadi salah satu kelebihan. Mereka tidak segan memberikan bantuan kepada orang lain ketika memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dalam urusan keuangan, Shio Babi digambarkan mempunyai kesempatan menikmati kehidupan yang berkecukupan. Keberuntungan bisa datang melalui pekerjaan, usaha, maupun kesempatan baru yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Sifat dermawan yang dimiliki juga membuat mereka dikenal mudah menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Hubungan tersebut dipercaya dapat membuka berbagai peluang positif dalam kehidupan. 2. Shio Kerbau Pemilik Shio Kerbau identik dengan ketekunan, kesabaran, dan semangat kerja yang tinggi. Mereka bukan tipe orang yang mudah menyerah ketika menghadapi hambatan dalam mengejar tujuan. Karakter tersebut dipercaya menjadi modal kuat untuk meraih perkembangan dalam karier maupun pekerjaan. Mereka lebih memilih menjalani proses secara konsisten daripada mengandalkan keberuntungan sesaat. Dalam ramalan astrologi Tiongkok, Shio Kerbau disebut mempunyai peluang baik dalam urusan finansial. Kerja keras yang dilakukan secara berkelanjutan dipercaya dapat membuka jalan menuju peningkatan penghasilan. Selain itu, kemampuan menjaga komitmen dan menyelesaikan tanggung jawab membuat mereka berpotensi memperoleh kepercayaan lebih besar di lingkungan profesional. 3. Shio Naga Shio Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, kewibawaan, dan kejayaan dalam kebudayaan Tiongkok. Mereka sering digambarkan mempunyai kepribadian percaya diri serta keberanian besar dalam menghadapi tantangan. Pemilik shio ini juga dipercaya memiliki pandangan jauh ke depan. Mereka tidak hanya memikirkan keadaan saat ini, tetapi juga berusaha menyusun langkah untuk mencapai keberhasilan di masa mendatang. Dalam urusan rezeki, Shio Naga diramalkan mempunyai peluang untuk mengalami perkembangan yang positif. Kesempatan mengembangkan bisnis, memperoleh tanggung jawab baru, hingga meningkatkan penghasilan dipercaya dapat menghampiri mereka. Keberanian mengambil keputusan dan kemampuan menghadapi perubahan menjadi karakter yang mendukung perjalanan mereka menuju kesuksesan. 4. Shio Kuda Shio Kuda identik dengan semangat tinggi, kebebasan, dan kemampuan bergerak cepat dalam menghadapi berbagai situasi. Mereka dikenal sebagai pribadi aktif yang tidak suka berdiam diri ketika mempunyai kesempatan untuk berkembang. Dalam ramalan astrologi Tiongkok, Shio Kuda dipercaya mempunyai peruntungan yang baik dalam urusan finansial. Kemampuan membaca peluang dan keberanian mencoba hal baru dianggap dapat membantu mereka menemukan sumber penghasilan tambahan. Di dunia pekerjaan, pemilik shio ini juga digambarkan memiliki ambisi untuk terus berkembang. Mereka cenderung bersemangat ketika mendapatkan tantangan yang memungkinkan kemampuan dirinya semakin meningkat. Tidak hanya urusan materi, Shio Kuda juga kerap dikaitkan dengan keberuntungan dalam hubungan asmara. Kepribadian yang dinamis membuat mereka dipercaya lebih mudah membangun hubungan dengan orang lain. 5. Shio Kelinci Berbeda dengan Shio Naga yang dikenal penuh keberanian, Shio Kelinci lebih identik dengan kelembutan, ketenangan, dan kemampuan menjaga keharmonisan. Pemilik shio ini dipercaya mempunyai kepribadian yang mudah disukai karena sikapnya yang ramah dan perhatian terhadap orang lain. Mereka juga cenderung mampu menyesuaikan diri ketika berada dalam lingkungan baru. Dalam astrologi Tiongkok, Shio Kelinci sering dikaitkan dengan keberuntungan dalam urusan cinta dan hubungan sosial. Kemampuan menjaga komunikasi serta memahami perasaan orang lain menjadi keunggulan yang mereka miliki. Hubungan yang harmonis tersebut dipercaya dapat memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan secara keseluruhan, termasuk membuka kesempatan baru melalui lingkungan pertemanan maupun pekerjaan. Meski keberuntungannya lebih sering dikaitkan dengan hubungan dan asmara, Shio Kelinci tetap mempunyai peluang untuk membangun kehidupan finansial yang baik melalui kemampuan beradaptasi dan menjaga hubungan dengan orang lain. Itulah lima shio yang menurut ramalan astrologi Tiongkok dipercaya berpeluang memperoleh keberuntungan dalam waktu dekat. Perlu diingat, ramalan shio merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan, bukan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang. Kerja keras, pengelolaan keuangan, dan kemampuan memanfaatkan peluang tetap menjadi faktor penting dalam mencapai kemakmuran.