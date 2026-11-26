JawaPos.com – Dalam kebudayaan Jawa, weton mempunyai kedudukan tersendiri karena tidak hanya digunakan untuk menandai hari kelahiran seseorang, tetapi juga menjadi bagian dari tradisi perhitungan karakter dan peruntungan hidup. Melalui perhitungan kalender Jawa yang menggabungkan hari dan pasaran, masyarakat mengenal berbagai penafsiran mengenai watak, perjalanan karier, hingga kondisi finansial seseorang. Salah satunya adalah kategori dunya yang dalam penafsiran tertentu dikaitkan dengan kemakmuran, kelimpahan materi, dan kehidupan berkecukupan. Sejumlah weton dipercaya mempunyai peruntungan yang baik dalam urusan mencari penghasilan. Karakter seperti pekerja keras, pandai mengatur uang, dermawan, dan tidak mudah menyerah sering dikaitkan dengan peluang membangun kehidupan yang lebih mapan. Dilansir dari laman Pandawa Cirebon, terdapat delapan weton yang disebut masuk dalam kategori dunya menurut penafsiran Primbon Jawa. Pemilik weton tersebut dipercaya mempunyai potensi memperoleh rezeki dan kemakmuran dalam perjalanan hidupnya. 1. Sabtu Wage: Mandiri dan Cermat Mengelola Keuangan Sabtu Wage digambarkan sebagai sosok yang mempunyai kemandirian tinggi serta tidak mudah mengandalkan bantuan orang lain. Mereka lebih senang berusaha sendiri dan berupaya menyelesaikan persoalan dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam urusan keuangan, pemilik weton ini dipercaya mempunyai kebiasaan berhati-hati ketika menggunakan uang. Mereka cenderung mempertimbangkan kebutuhan sebelum mengeluarkan penghasilan sehingga lebih mudah menjaga kestabilan finansial. Dalam penafsiran Primbon Jawa, Sabtu Wage termasuk weton yang dikaitkan dengan kategori dunya. Hal ini membuat mereka dipercaya mempunyai peluang memperoleh kehidupan berkecukupan melalui kedisiplinan dan ketekunan. Kekuatan utama weton ini terletak pada kemampuannya bertahan menghadapi kesulitan. Mereka tidak mudah kehilangan semangat meskipun harus melewati proses panjang sebelum mencapai keberhasilan. 2. Jumat Pon: Bijaksana dan Dipercaya Membawa Keberuntungan Pemilik weton Jumat Pon dikenal mempunyai pembawaan tenang, pemikiran cukup matang, serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Mereka cenderung tidak suka mengambil keputusan secara terburu-buru. Sikap tersebut membuat Jumat Pon digambarkan mampu mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan langkah, termasuk dalam urusan pekerjaan dan keuangan. Menurut penafsiran primbon, Jumat Pon termasuk weton yang mempunyai peruntungan baik dalam kategori dunya. Keberadaannya dipercaya dapat membawa pengaruh positif bagi kehidupan keluarga. Selain itu, sifat bijaksana dan kemampuannya menjaga hubungan sosial dianggap menjadi salah satu modal untuk mendapatkan berbagai kesempatan. Dukungan dari orang-orang terdekat juga dipercaya dapat membantu membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera. 3. Senin Pahing: Pekerja Keras dan Pantang Menyerah Senin Pahing termasuk weton yang digambarkan memiliki semangat juang tinggi. Mereka tidak mudah merasa puas dan selalu berusaha meningkatkan kualitas hidup melalui kerja keras. Ketika menghadapi hambatan, pemilik weton ini cenderung memilih mencari solusi daripada menyerah pada keadaan. Keteguhan tersebut membuat mereka dipercaya mampu melewati berbagai tantangan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Dalam perhitungan tradisional Jawa, Senin Pahing dikaitkan dengan kategori dunya yang melambangkan kemakmuran duniawi. Weton ini juga dipercaya membawa keberuntungan bagi keluarga. Ketekunan dalam bekerja serta kemauan untuk terus berkembang menjadi karakter yang dianggap mendukung terbukanya peluang rezeki. 4. Selasa Legi: Pemberani dan Memiliki Jiwa Kepemimpinan Selasa Legi dipercaya mempunyai karakter berani, tegas, dan penuh semangat dalam menjalani kehidupan. Mereka tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan, terutama yang berkaitan dengan cita-cita dan masa depan. Kepercayaan diri yang dimiliki membuat pemilik weton ini sering digambarkan mempunyai kemampuan untuk mengambil inisiatif. Mereka juga cenderung menyukai tantangan dan berusaha mencapai target yang telah ditentukan. Dalam penafsiran Primbon Jawa, Selasa Legi masuk dalam kelompok weton kategori dunya. Posisi tersebut dipercaya menjadi pertanda baik bagi urusan rezeki dan keberhasilan hidup. Selain berpeluang meraih kemapanan finansial, weton ini juga dikaitkan dengan kemampuan memimpin serta membangun kehidupan keluarga yang harmonis. 5. Senin Wage: Disiplin, Hemat, dan Suka Membantu Senin Wage dikenal sebagai pribadi yang tekun dalam menjalankan tanggung jawab. Mereka mempunyai kecenderungan bekerja secara disiplin dan tidak mudah meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi kewajibannya. Salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan weton ini adalah kebiasaan mengatur pengeluaran. Mereka dipercaya lebih menyukai kehidupan sederhana dan tidak mudah menghamburkan uang untuk hal yang kurang diperlukan. Meski terkadang digambarkan mempunyai emosi yang cukup kuat, Senin Wage juga dikenal setia dan mempunyai kepedulian terhadap orang-orang terdekat. Dalam hitungan Primbon Jawa, weton ini termasuk kategori dunya. Karena itu, pemiliknya dipercaya mempunyai jalan rezeki yang baik dan kesempatan mencapai kehidupan sejahtera. Keuletan dalam bekerja serta kebiasaan membantu sesama menjadi dua karakter yang dianggap mendukung keberuntungan mereka. 6. Kamis Legi: Tekun, Mandiri, dan Berorientasi pada Kesuksesan Kamis Legi dipercaya memiliki kemauan kuat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Mereka termasuk pribadi yang tidak mudah menyerah dan cenderung mengandalkan kemampuan sendiri ketika menghadapi persoalan. Dalam menjalankan pekerjaan, pemilik weton ini digambarkan mempunyai ketekunan serta kesabaran dalam membangun sesuatu. Mereka tidak selalu mengharapkan hasil secara instan karena memahami pentingnya proses. Penafsiran Primbon Jawa menghubungkan Kamis Legi dengan kategori dunya, yang identik dengan kemakmuran dan keberuntungan dalam urusan materi. Karakter mandiri dan konsisten tersebut dipercaya dapat menjadi modal untuk mengembangkan usaha maupun karier. Tidak mengherankan jika weton ini kerap dikaitkan dengan peluang memperoleh kehidupan yang lebih mapan. Selain mengejar keberhasilan pribadi, Kamis Legi juga digambarkan mempunyai sifat dermawan dan senang berbagi dengan orang lain. 7. Sabtu Pahing: Tegas, Berhati Lembut, dan Dermawan Sabtu Pahing sering digambarkan mempunyai kepribadian kuat dengan pendirian yang tidak mudah berubah. Mereka mampu bersikap tegas ketika menghadapi persoalan, tetapi tetap memiliki kepedulian terhadap orang-orang di sekitarnya. Dalam hubungan sosial, pemilik weton ini dipercaya tidak sulit memberikan maaf dan senang membantu ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan. Karakter tersebut membuat Sabtu Pahing sering dikaitkan dengan sosok yang mempunyai kewibawaan sekaligus hati yang lapang. Berdasarkan penafsiran Primbon Jawa, weton ini termasuk kategori dunya yang dipercaya membawa peruntungan baik dalam urusan kehidupan duniawi. Sabtu Pahing juga disebut mempunyai peluang meraih keberhasilan melalui keteguhan prinsip dan kebiasaan berbagi. Kemakmuran yang diperoleh diyakini dapat memberikan manfaat bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar. 8. Minggu Kliwon: Bijaksana dan Dipercaya Memiliki Hoki Besar Minggu Kliwon dikenal sebagai weton yang mempunyai pembawaan tenang dan cenderung tidak banyak bicara. Meski demikian, mereka dipercaya mempunyai pemikiran yang matang serta mampu memahami keadaan di sekitarnya. Sikap bijaksana membuat pemilik weton ini digambarkan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Mereka juga sering dikaitkan dengan karakter dermawan dan tidak segan membantu ketika ada seseorang yang mengalami kesulitan. Dalam perhitungan tradisional Jawa, Minggu Kliwon termasuk weton yang berada dalam kategori dunya. Kategori tersebut dipercaya menggambarkan peluang mendapatkan rezeki dan kehidupan yang berkecukupan. Keberuntungan Minggu Kliwon tidak hanya dikaitkan dengan kekayaan materi, tetapi juga hubungan sosial dan ketenangan batin. Sifat rendah hati serta kemampuannya menjaga hubungan baik dipercaya menjadi salah satu faktor yang mendukung perjalanan hidup mereka. Itulah delapan weton yang dalam penafsiran Primbon Jawa dikaitkan dengan kategori dunya atau kemakmuran duniawi. Perlu diingat, perhitungan weton merupakan bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa, bukan jaminan seseorang akan menjadi kaya. Keberhasilan finansial tetap dipengaruhi oleh usaha, keterampilan, kesempatan, dan kemampuan mengelola keuangan.