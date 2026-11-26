JawaPos.com – Keberuntungan dalam urusan keuangan menjadi salah satu hal yang banyak dinantikan setiap orang. Terlebih ketika kesempatan memperoleh penghasilan tambahan, mengembangkan bisnis, hingga meningkatkan karier mulai terbuka. Dalam astrologi Tionghoa, peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan lambang shio berdasarkan tahun kelahirannya. Beberapa shio dipercaya sedang memiliki energi positif yang mendukung perjalanan finansial, mulai dari datangnya peluang baru hingga kemungkinan memperoleh pemasukan di luar perkiraan. Kondisi tersebut digambarkan sebagai momentum yang tepat untuk mengembangkan kemampuan, memperluas jaringan, dan memanfaatkan kesempatan yang tersedia. Meski begitu, keberhasilan finansial tetap membutuhkan perencanaan serta usaha yang konsisten. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, terdapat lima shio yang dipercaya tengah berada dalam fase keberuntungan finansial. Mereka disebut berpeluang mendapatkan kemudahan rezeki dan kesempatan menuju kehidupan yang lebih sejahtera. 1. Shio Naga Shio Naga dikenal sebagai lambang kekuatan, kewibawaan, dan kejayaan dalam astrologi Tionghoa. Pemilik shio ini dipercaya sedang memasuki periode yang mendukung perkembangan karier maupun kondisi keuangannya. Peluang baru diperkirakan mulai bermunculan, terutama dalam bidang pekerjaan dan bisnis. Kesempatan menjalin kerja sama, memperoleh kenaikan pendapatan, hingga mendapatkan tawaran menarik bisa menjadi jalan untuk memperbaiki keadaan finansial. Karakter percaya diri dan ambisius yang melekat pada Shio Naga juga dianggap sebagai modal penting dalam mengejar keberhasilan. Mereka cenderung mempunyai keberanian untuk mengambil langkah besar ketika melihat kesempatan yang menjanjikan. Dalam penafsiran feng shui, perpaduan unsur yang dikaitkan dengan Shio Naga dipercaya melambangkan kekuatan dan kelancaran aliran rezeki. Namun, kemampuan mengelola pendapatan tetap diperlukan agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. 2. Shio Tikus Kecerdasan dan kemampuan membaca situasi menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan Shio Tikus. Mereka dikenal cukup lihai dalam mencari celah kesempatan, terutama ketika berhadapan dengan kondisi yang membutuhkan strategi. Dalam ramalan astrologi Tionghoa, Shio Tikus dipercaya sedang memperoleh dukungan keberuntungan yang dapat membuka jalan menuju peningkatan finansial. Pemasukan tambahan berpotensi datang melalui gagasan kreatif, pekerjaan sampingan, maupun peluang bisnis yang sebelumnya belum pernah dicoba. Keberanian untuk mengeksplorasi hal baru juga menjadi salah satu keunggulan shio ini. Tidak hanya mengandalkan keberuntungan, pemilik Shio Tikus digambarkan mempunyai kemampuan menyesuaikan diri ketika keadaan berubah. Mereka dapat memanfaatkan situasi sulit sebagai kesempatan untuk menemukan sumber penghasilan baru. Meski demikian, sikap bijak dalam menggunakan uang tetap menjadi hal penting. Kebiasaan mengatur keuangan dan tidak berlebihan dalam membelanjakan pendapatan dipercaya membantu menjaga kestabilan rezeki. 3. Shio Macan Shio Macan identik dengan keberanian, ambisi, dan semangat pantang mundur. Karakter tersebut membuat pemiliknya dipercaya mempunyai peluang untuk mengalami perkembangan besar dalam kehidupan profesional maupun finansial. Pada periode ini, Shio Macan diramalkan berpotensi memperoleh kesempatan yang sebelumnya sulit dijangkau. Tawaran pekerjaan, proyek baru, hingga peluang mengembangkan usaha bisa menjadi jalan untuk meningkatkan penghasilan. Dukungan dari orang-orang berpengaruh juga dipercaya dapat memberikan perubahan positif. Karena itu, membangun hubungan profesional dan menjaga kepercayaan menjadi hal yang patut diperhatikan. Dalam penafsiran unsur astrologi Tionghoa, energi yang dikaitkan dengan Shio Macan dianggap sedang mendukung keberanian untuk mengambil langkah baru. Namun, pemilik shio ini disarankan tidak gegabah ketika berhadapan dengan peluang yang terlihat menguntungkan. Pertimbangan matang dan pengendalian diri diperlukan agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan kerugian. 4. Shio Kerbau Berbeda dengan shio yang mengandalkan keberanian mengambil risiko, Shio Kerbau lebih dikenal melalui karakter pekerja keras, sabar, dan konsisten. Mereka dipercaya mampu memperoleh hasil besar berkat usaha yang dilakukan secara bertahap. Dalam ramalan peruntungan, kondisi finansial Shio Kerbau digambarkan berpotensi mengalami perkembangan setelah melewati proses panjang. Hasil kerja keras yang selama ini dibangun perlahan mulai menunjukkan dampak positif. Sejumlah kabar baik seperti kenaikan gaji, bonus pekerjaan, atau perkembangan bisnis dipercaya bisa menjadi bagian dari perjalanan rezeki mereka. Karakter yang tidak mudah tergoda mencari keuntungan instan juga menjadi salah satu kelebihan Shio Kerbau. Mereka cenderung lebih menyukai kestabilan dan memilih membangun masa depan melalui langkah yang terencana. Dalam perspektif feng shui, unsur tanah yang dikaitkan dengan karakter Shio Kerbau sering dimaknai sebagai lambang keteguhan dan kestabilan. Hal tersebut selaras dengan gambaran perjalanan finansial yang tumbuh secara perlahan tetapi berkelanjutan. 5. Shio Kambing Shio Kambing dikenal mempunyai pembawaan lembut, penuh perhatian, dan peka terhadap lingkungan sekitar. Meski terlihat sederhana, mereka dipercaya memiliki intuisi yang cukup baik dalam membaca peluang. Dalam ramalan astrologi Tionghoa, Shio Kambing disebut sedang berada dalam periode yang mendukung datangnya keberuntungan. Rezeki diperkirakan dapat muncul melalui berbagai kesempatan yang tidak selalu berasal dari usaha pribadi. Bantuan orang terdekat, hadiah, tawaran kerja sama, hingga peluang kecil yang berkembang menjadi sumber keuntungan menjadi beberapa gambaran keberuntungan shio ini. Sifat mudah menjalin hubungan baik juga dipercaya menjadi salah satu faktor yang membantu Shio Kambing memperoleh kesempatan baru. Kebaikan yang mereka berikan kepada orang lain dapat membangun hubungan sosial yang saling menguntungkan. Selain itu, kesabaran dan kemampuan menjaga keharmonisan menjadi karakter yang dianggap mendukung perjalanan hidup mereka. Meski peluang rezeki dipercaya sedang terbuka, pemilik Shio Kambing tetap perlu memanfaatkan setiap kesempatan dengan bijak. Mengelola pendapatan dan mempertimbangkan setiap keputusan finansial menjadi langkah penting untuk membangun kehidupan yang lebih mapan. Itulah lima shio yang menurut ramalan astrologi Tionghoa dipercaya sedang memiliki peluang keberuntungan dalam urusan finansial. Perlu diingat, ramalan shio merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan, bukan kepastian mengenai masa depan. Kondisi keuangan yang baik tetap membutuhkan kerja keras, perencanaan, serta keputusan yang tepat.