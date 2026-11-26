JawaPos.com – Perjalanan hidup setiap orang tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya seseorang harus menghadapi berbagai kesulitan, kegagalan, hingga persoalan yang datang silih berganti. Namun, bagi sebagian orang, keadaan tersebut justru menjadi alasan untuk semakin kuat dan terus berjuang. Dalam tradisi penanggalan Jawa, weton kerap dikaitkan dengan gambaran karakter, sifat, hingga perjalanan rezeki seseorang. Beberapa weton bahkan dipercaya mempunyai watak pemberani, pekerja keras, serta ketahanan mental yang membuat pemiliknya tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Menariknya, sejumlah weton diyakini memiliki keberuntungan yang semakin terbuka seiring bertambahnya usia. Perjuangan panjang yang mereka lalui dipercaya menjadi bagian dari perjalanan menuju kehidupan lebih mapan dan berkecukupan. Dikutip dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat tujuh weton yang dikenal mempunyai jiwa petarung. Mereka dipercaya mampu melewati berbagai ujian kehidupan dan berpeluang menikmati kelimpahan rezeki berdasarkan penafsiran primbon Jawa. 1. Sabtu Wage Pemilik weton Sabtu Wage dipercaya mempunyai karakter tangguh dan kemampuan bangkit meskipun berkali-kali menghadapi kegagalan. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah bergantung kepada orang lain dan lebih senang mengandalkan kemampuan sendiri. Weton ini mempunyai jumlah neptu 13, hasil penjumlahan nilai Sabtu sebesar 9 dan Wage sebesar 4. Dalam penafsiran primbon Jawa, angka tersebut kerap dihubungkan dengan sifat mandiri, ketekunan, serta semangat kerja yang tinggi. Kehidupan Sabtu Wage dipercaya tidak selalu dipenuhi kemudahan sejak awal. Mereka justru digambarkan harus melewati berbagai pengalaman sulit sebelum menemukan kestabilan hidup. Memasuki usia 30 tahun ke atas, peruntungan mereka konon mulai menunjukkan perubahan. Usaha yang sebelumnya dirintis perlahan berkembang, sementara kesempatan mendapatkan penghasilan baru semakin terbuka. Keunggulan Sabtu Wage terletak pada kemampuannya bertahan dalam keadaan sulit. Ketika orang lain memilih berhenti, mereka justru berusaha mencari jalan lain untuk memperbaiki keadaan. 2. Rabu Kliwon Rabu Kliwon dipercaya memiliki perpaduan karakter yang menarik, yakni ketenangan, kepekaan, dan intuisi yang kuat. Meski tidak selalu menunjukkan ambisi secara terang-terangan, mereka konon mempunyai kemampuan membaca keadaan dengan cukup baik. Dengan neptu 15, yang berasal dari Rabu bernilai 7 dan Kliwon bernilai 8, weton ini sering dikaitkan dengan kekuatan batin serta keberuntungan dalam urusan kehidupan. Dalam urusan pekerjaan dan keuangan, Rabu Kliwon digambarkan tidak suka mengambil keputusan secara sembarangan. Mereka cenderung mengamati peluang terlebih dahulu sebelum menentukan langkah. Menariknya, keberhasilan pemilik weton ini dipercaya sering berkembang tanpa banyak diketahui orang lain. Mereka lebih memilih bekerja dalam diam hingga akhirnya mampu membangun kehidupan yang mapan. Dalam kepercayaan tradisional Jawa, Rabu Kliwon juga kerap dihubungkan dengan dimensi spiritual dan perlindungan leluhur. Keyakinan tersebut menjadi bagian dari gambaran keistimewaan weton ini dalam berbagai penafsiran primbon. 3. Jumat Legi Jumat Legi dikenal dalam penafsiran weton Jawa sebagai sosok yang ramah, berhati baik, dan mudah membangun hubungan dengan orang lain. Karakter tersebut dipercaya menjadi salah satu faktor yang mendukung terbukanya berbagai peluang dalam kehidupan. Weton ini memiliki neptu 11, berasal dari Jumat dengan nilai 6 dan Legi bernilai 5. Perpaduan tersebut sering dimaknai sebagai keseimbangan antara hubungan sosial dan keberuntungan dalam mencari penghidupan. Jumat Legi konon tidak harus selalu berjuang sendirian untuk mendapatkan kemajuan. Dukungan dari teman, keluarga, pasangan, hingga relasi baru dipercaya dapat membuka kesempatan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Perubahan kondisi ekonomi mereka disebut mulai terasa ketika memasuki usia 35 tahun ke atas. Kepercayaan dan nama baik yang dibangun selama bertahun-tahun menjadi modal penting untuk mengembangkan usaha maupun karier. Selain itu, sifat suka membantu membuat Jumat Legi kerap digambarkan sebagai pribadi yang tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri. Mereka juga dipercaya mampu membawa manfaat bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. 4. Senin Pon Senin Pon termasuk weton yang digambarkan mempunyai pembawaan tenang, tetapi menyimpan kemampuan berpikir strategis. Mereka tidak selalu suka menjadi pusat perhatian karena lebih nyaman menyusun rencana dan bekerja tanpa banyak diketahui orang. Jumlah neptu Senin Pon adalah 11, hasil perhitungan Senin bernilai 4 dan Pon bernilai 7. Dalam kepercayaan primbon Jawa, weton ini sering dikaitkan dengan kecermatan, kesabaran, serta kemampuan mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Pemilik weton Senin Pon dipercaya tidak mudah tergoda oleh keberhasilan instan. Mereka lebih memilih membangun sesuatu secara perlahan agar memiliki dasar yang kuat untuk jangka panjang. Peruntungan dalam pekerjaan maupun usaha konon semakin terbuka ketika memasuki usia 30 tahun. Pengalaman yang terkumpul selama bertahun-tahun membuat mereka lebih siap mengambil peluang besar. Sifat penuh perhitungan menjadi salah satu kekuatan Senin Pon. Mereka cenderung memikirkan risiko sebelum bertindak sehingga tidak mudah mengambil keputusan hanya berdasarkan dorongan sesaat. 5. Kamis Wage Kamis Wage dipercaya mempunyai karakter sabar, tekun, dan tidak gampang kehilangan semangat ketika menghadapi kesulitan. Mereka termasuk pribadi yang lebih mengutamakan proses dibandingkan mengejar hasil secara terburu-buru. Weton ini mempunyai neptu 13, berasal dari Kamis dengan nilai 8 dan Wage bernilai 4. Dalam sejumlah penafsiran tradisional, kombinasi tersebut dikaitkan dengan keteguhan hati dan kemampuan menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran. Kamis Wage digambarkan sebagai pekerja keras yang tetap menjalankan tanggung jawab meskipun hasil yang diperoleh belum sesuai harapan. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh keberhasilan orang lain karena mempunyai ritme perjuangan sendiri. Keberuntungan weton ini dipercaya datang secara bertahap. Memasuki usia 35 tahun ke atas, kondisi keuangan konon berpeluang semakin stabil berkat ketekunan dan pengalaman yang telah dikumpulkan. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, Kamis Wage juga sering dikaitkan dengan nilai spiritual dan penghormatan terhadap leluhur. Hal tersebut menjadi bagian dari gambaran tradisional mengenai kekuatan batin yang dimiliki weton ini. 6. Minggu Pahing Minggu Pahing dipercaya mempunyai daya tarik alami yang membuat kehadirannya mudah dikenali oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang percaya diri, berkarisma, dan mampu memberikan pengaruh positif. Dengan jumlah neptu 14, yang berasal dari Minggu bernilai 5 dan Pahing bernilai 9, weton ini kerap dikaitkan dengan karakter kuat serta kemampuan membangun hubungan sosial. Dalam urusan pekerjaan, Minggu Pahing dipercaya mempunyai peluang besar melalui jaringan pertemanan dan kerja sama. Kesempatan baru bisa muncul dari orang-orang yang pernah mengenal kemampuan maupun hasil kerja mereka. Karakter tersebut membuat Minggu Pahing dianggap cocok menekuni bidang yang membutuhkan komunikasi dan kepemimpinan. Dunia bisnis, seni, hiburan, hingga kegiatan sosial menjadi beberapa bidang yang sering dikaitkan dengan potensinya. Keberuntungan mereka konon tidak selalu datang dari usaha pribadi semata. Dukungan relasi dan kemampuan menjaga kepercayaan orang lain juga dipercaya menjadi pintu terbukanya berbagai peluang rezeki. 7. Selasa Pon Selasa Pon sering digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai jiwa kepemimpinan dan keberanian menghadapi tantangan. Mereka cenderung menyukai kebebasan dalam menentukan pilihan serta tidak nyaman jika terlalu bergantung kepada orang lain. Weton ini memiliki neptu 10, berasal dari Selasa dengan nilai 3 dan Pon bernilai 7. Dalam penafsiran primbon Jawa, angka tersebut kerap dihubungkan dengan keberanian, inisiatif, dan kemampuan memegang tanggung jawab. Sejak usia muda, Selasa Pon dipercaya mempunyai kemauan kuat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Mereka tidak senang hanya menunggu kesempatan datang, tetapi lebih memilih berusaha menciptakan peluang sendiri. Kemampuan membaca situasi dan keberanian mengambil tindakan disebut menjadi modal penting bagi weton ini dalam membangun masa depan. Mereka juga digambarkan mempunyai kepercayaan diri yang membuat orang lain mudah memberikan tanggung jawab kepadanya. Dalam kepercayaan tradisional, Selasa Pon bahkan sering dikaitkan dengan kewibawaan dalam berbicara dan memimpin. Karakter tersebut dipercaya dapat mengantarkan mereka menjadi sosok yang disegani serta sukses dalam bidang yang ditekuni. Perlu diingat, penafsiran mengenai watak dan keberuntungan berdasarkan weton merupakan bagian dari tradisi serta kepercayaan masyarakat Jawa. Sementara itu, keberhasilan dan kemapanan finansial dalam kehidupan nyata tetap dipengaruhi oleh kerja keras, kesempatan, kemampuan, dan keputusan masing-masing individu.