JawaPos.com – Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang lebih baik, baik dari segi keuangan, pekerjaan, maupun kesempatan untuk meraih kesuksesan. Dalam astrologi Tionghoa, keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio kelahirannya. Ada beberapa shio yang dipercaya sedang mendapatkan energi positif sehingga berpeluang mengalami perubahan besar dalam perjalanan hidupnya. Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat empat shio yang diramalkan memperoleh keberuntungan dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari datangnya peluang bisnis, peningkatan penghasilan, hingga kesempatan yang dapat membawa mereka menuju kehidupan lebih sejahtera. Lantas, shio apa saja yang dipercaya sedang dikelilingi keberuntungan tersebut? Berikut ulasannya. 1. Shio Babi Shio Babi dikenal sebagai lambang kemakmuran, kebahagiaan, dan kehidupan yang penuh kelimpahan. Orang yang lahir di bawah naungan shio ini dipercaya mempunyai peluang untuk mendapatkan kejutan menyenangkan dalam waktu mendatang. Menurut kepercayaan Feng Shui, perpaduan unsur tanah dan air pada Shio Babi menggambarkan keseimbangan yang dapat membawa energi positif, terutama dalam urusan keuangan maupun hubungan sosial. Keberuntungan mereka diprediksi hadir melalui kesempatan yang sebelumnya mungkin tidak pernah terpikirkan. Bentuknya bisa berupa tawaran proyek menguntungkan, peluang mengembangkan usaha, hingga kemungkinan memperoleh warisan. Selain itu, karakter Shio Babi yang dikenal tulus, sederhana, dan senang berbagi dipercaya menjadi salah satu daya tarik tersendiri dalam mendatangkan kebaikan. Jika mampu memanfaatkan kesempatan dengan bijaksana, pemilik shio ini berpeluang menikmati perubahan hidup yang lebih baik. 2. Shio Tikus Berikutnya adalah Shio Tikus yang dikenal mempunyai kecerdasan, kemampuan menyusun strategi, serta naluri kuat dalam melihat kesempatan. Pemilik shio ini biasanya tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka cenderung mencari berbagai alternatif untuk mengubah keadaan menjadi sesuatu yang menguntungkan. Dalam ramalan astrologi Tionghoa, Shio Tikus disebut sedang mendapatkan dukungan energi positif yang dapat membuka jalan menuju peningkatan finansial. Keberuntungan tersebut diperkirakan muncul melalui gagasan kreatif, pekerjaan tambahan, maupun keputusan bisnis yang sebelumnya hanya menjadi rencana. Bahkan, investasi berskala kecil yang dikelola dengan tepat dipercaya berpotensi berkembang menjadi sumber keuntungan yang lebih besar. Meski peluang rezeki terbuka lebar, pemilik Shio Tikus tetap dianjurkan untuk mengelola keuangan secara bijak. Sikap rendah hati dan kebiasaan berbagi juga menjadi pengingat agar tidak terlena ketika memperoleh keberhasilan. 3. Shio Kambing Shio Kambing mempunyai karakter lembut, penyayang, dan dikenal memiliki kepekaan tinggi terhadap keadaan di sekitarnya. Di balik pembawaannya yang cenderung tenang, mereka dipercaya mempunyai intuisi yang cukup kuat dalam memahami situasi dan menentukan langkah. Menurut ramalan Feng Shui, Shio Kambing sedang memasuki periode yang dianggap membawa banyak kemudahan. Keberuntungan yang datang tidak selalu berbentuk uang secara langsung, tetapi bisa melalui bantuan seseorang, hadiah, maupun kesempatan sederhana yang memberikan keuntungan besar. Sikap sabar dan kebiasaan menolong sesama juga menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan datangnya keberkahan bagi pemilik shio ini. Hal-hal baik yang selama ini mereka lakukan dipercaya akan membawa dampak positif dalam perjalanan hidupnya. Karena itu, Shio Kambing disarankan untuk tetap mempertahankan ketulusan dan tidak mudah kehilangan semangat ketika menghadapi tantangan. 4. Shio Macan Shio Macan dikenal sebagai simbol keberanian, kekuatan, dan semangat pantang menyerah. Pemilik shio ini umumnya mempunyai kepercayaan diri tinggi serta tidak takut mengambil langkah besar demi mencapai tujuan. Dalam ramalan astrologi Tionghoa, Shio Macan diprediksi sedang berada dalam fase yang cukup menjanjikan. Keberanian dan kemampuan mereka mengambil keputusan dipercaya dapat membuka berbagai kesempatan baru. Peluang tersebut bisa datang melalui tawaran pekerjaan yang lebih menjanjikan, kerja sama bisnis, maupun dukungan dari orang-orang yang memiliki pengaruh besar. Setelah melewati berbagai hambatan, kehidupan Shio Macan diramalkan mulai menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Energi dan semangat yang mereka miliki menjadi modal penting untuk mengejar pencapaian lebih tinggi, khususnya dalam bidang karier dan keuangan. Namun, pemilik Shio Macan tetap perlu mengendalikan ambisi agar tidak gegabah dalam menentukan pilihan. Mengelola keuntungan dengan baik juga penting supaya keberhasilan yang diperoleh dapat bertahan dalam jangka panjang. Itulah empat shio yang menurut ramalan astrologi Tionghoa sedang dikelilingi energi keberuntungan dan berpotensi mengalami peningkatan kehidupan. Perlu diingat, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi rezeki maupun masa depan seseorang.