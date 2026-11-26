JawaPos.com – Setiap orang mempunyai kemampuan dan pola pikir yang berbeda ketika menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Ada yang lebih mengandalkan logika, sementara sebagian lainnya menggunakan intuisi serta pengalaman untuk menemukan jalan keluar. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, karakter dan kecenderungan seseorang kerap dikaitkan dengan weton kelahirannya. Beberapa weton bahkan dipercaya memiliki kecerdasan alami, pemikiran tajam, serta kemampuan menyusun strategi yang tidak mudah diprediksi orang lain. Dikutip dari akun YouTube EYANG SEMAR, terdapat lima weton yang dipercaya mempunyai pola pikir istimewa, cerdas, dan pandai mencari solusi ketika menghadapi kesulitan. Mereka juga digambarkan memiliki kemampuan membaca keadaan serta memanfaatkan peluang dengan baik. Lantas, weton apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut lima weton yang dikenal memiliki banyak akal menurut kepercayaan Primbon Jawa. 1. Senin Pahing Dalam perhitungan Primbon Jawa, seseorang yang lahir pada Senin Pahing dipercaya mempunyai kecerdasan dan kemampuan berpikir yang menonjol sejak usia muda. Weton ini berada dalam karakter lakuning geni yang menggambarkan pribadi dengan semangat kuat, tetapi terkadang mudah tersulut emosi ketika menghadapi sesuatu yang tidak sesuai harapan. Selain itu, Senin Pahing juga dikaitkan dengan naungan Tunggak Semir yang dipercaya membawa keberuntungan dalam urusan penghasilan dan kemudahan memperoleh rezeki dari berbagai kesempatan. Namun, terdapat pula kepercayaan mengenai burung geni yang menjadi pengingat agar pemilik weton ini lebih berhati-hati dalam bertindak. Kemampuan menyusun strategi menjadi salah satu karakter yang menonjol. Mereka digambarkan mampu memikirkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan sehingga tidak mudah dikalahkan dalam menghadapi persoalan. Meski demikian, menjaga kerendahan hati dan mengendalikan emosi menjadi hal penting agar kecerdasan yang dimiliki tidak justru menimbulkan masalah. 2. Selasa Legi Pemilik weton Selasa Legi dipercaya mempunyai kemampuan intelektual yang cukup kuat dan mudah memahami berbagai hal baru. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton ini berada di bawah naungan burung geni yang dikaitkan dengan sejumlah tantangan dalam perjalanan hidup. Mereka juga disebut memiliki naungan Lebuk Ketiup Angin yang menggambarkan kehidupan yang cenderung mengalami perubahan. Salah satu karakter menarik dari Selasa Legi adalah kemampuannya mencari alternatif ketika menghadapi situasi sulit. Mereka tidak selalu bergantung pada satu pekerjaan atau sumber penghasilan. Justru, wawasan yang luas membuatnya mampu melihat berbagai peluang untuk memperoleh pemasukan tambahan. Meski memiliki banyak kemampuan, pemilik weton ini tetap perlu berhati-hati dalam memilih lingkungan pergaulan. Tidak semua orang mempunyai niat baik terhadap keberhasilan yang dicapai orang lain. Jika mampu mengelola kemampuan dan menjaga sikap, Selasa Legi dipercaya dapat memanfaatkan kecerdasannya untuk membangun kehidupan yang lebih baik. 3. Rabu Pahing Rabu Pahing termasuk weton yang dipercaya mempunyai kemampuan analisis dan kecerdasan yang menonjol. Dalam Primbon Jawa, weton ini berada di bawah naungan lakuning banyu, yang menggambarkan pribadi tenang, mudah menyesuaikan diri, serta mampu membawa suasana damai bagi lingkungan sekitarnya. Pemilik weton Rabu Pahing biasanya digambarkan tidak terburu-buru dalam menentukan pilihan. Mereka lebih suka mengamati keadaan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. Karakter tersebut membuat mereka dipercaya mampu menghadapi berbagai persoalan dengan pemikiran yang matang. Dalam urusan pekerjaan dan keuangan, Rabu Pahing juga diyakini memiliki peluang untuk mendapatkan kehidupan yang berkecukupan. Kesempatan rezeki digambarkan dapat muncul melalui berbagai jalan selama mereka mampu memanfaatkannya. Meskipun terlihat lembut dan cenderung mengalah, mereka disebut mempunyai pendirian yang kuat. Karena itu, menjaga perasaan dan menghindari konflik yang tidak perlu menjadi hal yang sebaiknya diperhatikan. 4. Kamis Kliwon Kamis Kliwon dipercaya sebagai salah satu weton yang memiliki perpaduan antara kecerdasan, kebijaksanaan, dan kemampuan memahami keadaan. Menurut kepercayaan Primbon Jawa, weton ini mendapatkan naungan Wasesa Segara yang melambangkan keluasan wawasan, kemakmuran, serta kemampuan membawa kebaikan. Tidak hanya dikenal pintar, pemilik Kamis Kliwon juga digambarkan mempunyai perilaku sopan dan mampu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Cara berpikirnya cenderung teratur sehingga mereka tidak mudah mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan akibatnya. Keunggulan lainnya adalah kemampuan mengenali kesempatan yang mungkin tidak disadari oleh orang lain. Mereka dipercaya mampu menemukan solusi ketika menghadapi persoalan yang cukup rumit. Sifat bijaksana tersebut membuat pemilik weton Kamis Kliwon sering dianggap sebagai sosok yang tepat untuk dimintai pendapat maupun saran. 5. Sabtu Pon Weton Sabtu Pon dipercaya memiliki kecerdasan alami dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dalam perhitungan Primbon Jawa, weton ini berada di bawah naungan lakuning banyu yang menggambarkan karakter tenang dan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. Selain itu, Sabtu Pon juga dikaitkan dengan Satrio Wirang, yang menggambarkan perjalanan hidup dengan berbagai ujian dan hambatan. Meskipun demikian, pemilik weton ini dipercaya mempunyai kemampuan untuk mencari jalan keluar ketika berada dalam situasi sulit. Mereka digambarkan tidak mudah menyerah dan cenderung menggunakan pemikiran logis untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Namun, kecerdasan yang dimiliki tetap perlu diimbangi dengan kehati-hatian. Keputusan yang terburu-buru dapat membuat mereka menghadapi persoalan yang sebenarnya bisa dihindari. Sikap santun, kemampuan memahami keadaan, dan kecakapan mencari solusi menjadi karakter positif yang dipercaya melekat pada weton Sabtu Pon. Itulah lima weton yang menurut kepercayaan Primbon Jawa memiliki kecerdasan, pemikiran tidak biasa, dan kemampuan mencari berbagai jalan keluar. Perlu diingat, penafsiran weton merupakan bagian dari tradisi dan budaya masyarakat Jawa, bukan ukuran ilmiah untuk menentukan tingkat kecerdasan seseorang.