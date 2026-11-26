JawaPos.com – Keberuntungan dalam kehidupan sering kali hadir melalui berbagai kesempatan yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Ada orang yang mendapatkan peluang karier secara tiba-tiba, berhasil mengembangkan usaha, hingga memperoleh kemudahan dalam urusan keuangan.

Dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio dan keseimbangan energi berdasarkan Feng Shui. Setiap shio dipercaya mempunyai karakter serta potensi keberuntungan yang berbeda, termasuk dalam urusan pekerjaan, bisnis, dan kemakmuran.

Dilansir dari laman Naura Kom, terdapat enam shio yang dipercaya mempunyai daya tarik kuat terhadap energi positif dan keberuntungan finansial. Mereka digambarkan memiliki karakter yang mendukung datangnya peluang serta membuka jalan menuju kehidupan lebih sejahtera.

Lantas, shio apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut enam shio yang dipercaya menjadi magnet rezeki menurut Feng Shui.

1. Shio Tikus Dalam astrologi Tionghoa, Tikus dikenal sebagai lambang kecerdasan, kelincahan, dan kemampuan membaca peluang. Orang yang memiliki shio ini dipercaya mempunyai pemikiran tajam serta mampu menemukan solusi ketika menghadapi situasi sulit.

Mereka juga dikenal mudah menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Ketika orang lain masih mempertimbangkan berbagai kemungkinan, pemilik shio Tikus biasanya sudah mulai menyusun strategi untuk mendapatkan keuntungan.

Karakter tersebut membuat mereka dianggap mempunyai potensi besar dalam bidang bisnis, perdagangan, maupun investasi. Kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi juga menjadi nilai tambah yang mendukung perjalanan finansialnya.

Keberuntungan shio Tikus dipercaya muncul dari perpaduan kecerdikan, keberanian, dan kemampuannya memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

2. Shio Naga Naga merupakan salah satu simbol paling istimewa dalam kebudayaan Tionghoa. Hewan mitologis ini melambangkan kekuatan, kejayaan, kewibawaan, serta kemakmuran.

Pemilik shio Naga sering digambarkan mempunyai kepribadian percaya diri dan karisma yang kuat. Mereka cenderung berani mengambil tanggung jawab serta memiliki ambisi besar untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Dalam dunia pekerjaan, karakter kepemimpinan membuat mereka dipercaya mampu menghadapi tantangan dan mengarahkan orang lain. Sementara dalam urusan bisnis, kemampuan membangun hubungan dan mengambil keputusan menjadi modal penting untuk meraih kesuksesan.

Menurut kepercayaan Feng Shui, shio Naga juga dikaitkan dengan energi keberuntungan yang besar. Tidak mengherankan jika shio ini kerap dianggap sebagai salah satu simbol kemakmuran dan pembuka jalan rezeki.

3. Shio Kerbau Pemilik shio Kerbau dikenal mempunyai karakter kuat, disiplin, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka lebih menyukai proses yang terencana dibandingkan mengejar keberhasilan secara instan.

Sifat tekun tersebut membuat mereka mampu menjalani pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Mereka juga biasanya tidak mudah tergoda untuk mengambil jalan pintas demi mendapatkan keuntungan.

Dalam kepercayaan Feng Shui, Kerbau melambangkan kestabilan dan ketahanan. Energi tersebut dipercaya berkaitan dengan kemampuan membangun kemakmuran secara bertahap.

Rezeki shio Kerbau digambarkan tidak selalu datang dalam jumlah besar sekaligus. Namun, melalui usaha yang konsisten dan pengelolaan keuangan yang baik, mereka dipercaya berpeluang menikmati kehidupan yang lebih mapan dalam jangka panjang.

4. Shio Ular Ular menjadi simbol kebijaksanaan, kecermatan, dan kemampuan memahami keadaan secara mendalam. Orang yang lahir dengan shio ini biasanya dikenal tenang serta tidak terburu-buru ketika harus menentukan pilihan.

Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai risiko sebelum mengambil keputusan. Kemampuan menganalisis situasi juga membuat pemilik shio Ular sering dianggap mempunyai intuisi yang kuat.

Dalam urusan finansial, karakter tersebut dipercaya membantu mereka mengatur pengeluaran dan menentukan langkah yang lebih terukur. Mereka tidak mudah tergoda oleh keuntungan sesaat karena lebih mengutamakan keamanan dan kestabilan.

Menurut pandangan Feng Shui, ketenangan dan kebijaksanaan shio Ular menjadi bagian dari energi positif yang mendukung datangnya keberuntungan. Peluang rezeki dipercaya muncul ketika mereka mampu memanfaatkan waktu dan mengambil keputusan secara tepat.

5. Shio Kuda Shio Kuda identik dengan kebebasan, semangat tinggi, dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Mereka dikenal sebagai pribadi yang aktif serta mempunyai keinginan kuat untuk terus berkembang.

Ketika menghadapi kegagalan, pemilik shio Kuda biasanya tidak ingin terlalu lama terpuruk. Mereka cenderung menjadikan pengalaman tersebut sebagai pelajaran untuk mencoba kesempatan berikutnya.

Sifat optimistis dan mudah bergaul juga membuat mereka mempunyai peluang membangun jaringan pertemanan maupun profesional yang luas.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, energi Kuda sering dihubungkan dengan pergerakan dan kemajuan. Hal tersebut membuat shio ini dipercaya memiliki peluang keberuntungan melalui pekerjaan, perjalanan, maupun kegiatan usaha.

Semangat pantang menyerah menjadi salah satu karakter yang dianggap mampu mengantarkan mereka menuju kehidupan lebih sejahtera.

6. Shio Babi Babi dikenal sebagai simbol kemakmuran, kebahagiaan, dan kelimpahan dalam kebudayaan Tionghoa. Pemilik shio ini sering digambarkan memiliki hati tulus, sifat penyayang, serta mudah bersyukur terhadap kehidupan yang dijalani.

Mereka juga cenderung menyukai suasana damai dan berusaha menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Sikap ramah tersebut membuat mereka mudah mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sosial.

Dalam urusan pekerjaan dan keuangan, shio Babi dipercaya mempunyai peluang untuk memperoleh kemudahan melalui hubungan baik serta kesempatan yang datang dari berbagai arah.

Feng Shui mengaitkan shio ini dengan energi kemakmuran dan keberuntungan alami. Ketulusan, rasa syukur, serta kemampuan menjaga hubungan sosial dianggap sebagai karakter positif yang mendukung perjalanan hidup mereka.