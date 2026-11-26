JawaPos.com – Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, hingga perjalanan hidup seseorang. Ada pula anggapan bahwa beberapa kombinasi hari dan pasaran mempunyai peruntungan yang membuat pemiliknya lebih mudah menemukan jalan keluar dari berbagai persoalan. Menariknya, sejumlah weton dipercaya mempunyai pembawaan santai dan tidak terlalu menyukai tekanan dalam menjalani kehidupan. Meski demikian, mereka diyakini tetap memiliki peluang memperoleh rezeki serta kemudahan melalui karakter dan kemampuan yang dimiliki. Dikutip dari akun YouTube SIMBAH JAWA REBORN, terdapat lima weton yang disebut mempunyai jalan kehidupan relatif mudah dan dipercaya sering mendapatkan keberuntungan. Setiap weton juga memiliki karakter khas yang dianggap berkaitan dengan kelancaran rezekinya. Berikut daftarnya. 1. Weton Rabu Legi Orang yang lahir pada Rabu Legi dikenal memiliki pembawaan santun dan mampu menjaga sikap ketika berhadapan dengan orang lain. Mereka biasanya menjunjung tinggi sopan santun serta menghargai nilai-nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Selain itu, kejujuran menjadi salah satu prinsip yang cukup kuat dalam diri mereka. Pemilik weton ini juga cenderung tidak menyukai ketidakadilan dan berusaha menjaga kesetiaan dalam menjalin persahabatan. Kemampuan menjaga perkataan serta perilaku membuat Rabu Legi sering dipandang sebagai pribadi yang bijaksana. Tidak mengherankan jika mereka cukup mudah mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, sifat baik tersebut dipercaya dapat mendukung datangnya keberkahan. Namun, mereka dianjurkan untuk tidak terlalu mencampuri persoalan orang lain agar terhindar dari konflik dan dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang. 2. Weton Selasa Wage Selasa Wage mempunyai karakter rendah hati dan tidak suka menonjolkan diri di hadapan orang lain. Mereka cenderung sederhana dalam pergaulan serta dikenal mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Sifat setia, pemaaf, dan ringan tangan menjadi beberapa kelebihan yang sering dilekatkan pada weton ini. Ketika melihat orang lain mengalami kesulitan, mereka biasanya terdorong untuk memberikan bantuan sesuai kemampuan. Di balik pembawaannya yang tenang, Selasa Wage juga dipercaya mempunyai keteguhan hati dalam menghadapi berbagai tantangan. Mereka tidak mudah menyerah meskipun keadaan sedang tidak berpihak kepadanya. Ketertarikan terhadap pengetahuan dan hal-hal baru turut menjadi ciri khasnya. Meski terkadang terlihat kaku atau sulit menyesuaikan diri dalam suasana bercanda, mereka tetap mempunyai potensi besar untuk berkembang. Agar kehidupannya semakin harmonis, pemilik weton ini perlu belajar mengendalikan emosi, terutama ketika menghadapi perbedaan pendapat dengan orang lain. 3. Weton Selasa Pahing Pemilik weton Selasa Pahing dikenal mempunyai gaya hidup yang cenderung santai dan tidak terlalu suka memaksakan kehendak. Mereka juga digambarkan sebagai pribadi yang cukup mudah menerima perbedaan karakter orang lain. Salah satu kelebihan yang dimiliki adalah kreativitas. Mereka dipercaya mempunyai kemampuan menghasilkan berbagai karya melalui ide-ide menarik maupun keterampilan yang dimiliki. Bakat dalam bidang kerajinan atau pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tangan juga sering dikaitkan dengan weton ini. Kemampuan tersebut dapat menjadi modal untuk membuka peluang usaha maupun mengembangkan sumber penghasilan. Dalam kepercayaan Jawa, Selasa Pahing termasuk weton yang memiliki potensi keberuntungan dalam perjalanan hidupnya. Namun, ada sifat yang perlu diperhatikan, yakni kecenderungan menyimpan rasa dendam ketika merasa disakiti. Karena itu, mengendalikan emosi, menghindari keserakahan, dan belajar memaafkan menjadi hal penting agar hubungan sosial tetap terjaga dan kehidupan terasa lebih tenteram. 4. Weton Senin Kliwon Senin Kliwon dikenal memiliki perasaan yang cukup peka dan hati yang lembut. Mereka biasanya mudah tersentuh ketika melihat orang lain mengalami kesulitan, sehingga mempunyai dorongan kuat untuk membantu sesama. Kepedulian terhadap masyarakat kecil dan orang-orang yang sedang tertimpa musibah menjadi salah satu karakter yang menonjol. Mereka juga cenderung menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Di sisi lain, pemilik weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang sensitif terhadap perkataan maupun perlakuan orang lain. Kritik yang disampaikan secara kurang tepat bisa membuat perasaannya mudah tersinggung. Mereka juga terkadang memilih menyimpan masalah sendiri daripada mengungkapkan perasaan secara langsung. Sikap sabar dan tidak tega menyakiti orang lain membuat Senin Kliwon sering dianggap mempunyai hati yang tulus. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, sifat welas asih tersebut dipercaya menjadi salah satu jalan datangnya keberkahan. Meski begitu, mereka perlu belajar menyampaikan perasaan dengan baik agar tidak terus memendam beban pikiran. 5. Weton Minggu Pon Minggu Pon dikenal memiliki kemampuan memahami karakter dan perilaku orang lain. Mereka dipercaya cukup pandai membaca situasi sehingga dapat menyesuaikan cara berkomunikasi dengan orang yang berbeda-beda. Kemampuan diplomasi menjadi salah satu keunggulan yang sering dikaitkan dengan weton ini. Mereka senang berdiskusi, bertukar pendapat, dan mendapatkan wawasan baru melalui interaksi sosial. Pemilik Minggu Pon juga biasanya berusaha menjaga citra positif di hadapan lingkungan sekitarnya. Selain itu, rasa empati yang tinggi membuat mereka mudah tergerak ketika melihat orang lain mengalami kesusahan. Dalam urusan pekerjaan, weton ini justru dikenal mempunyai semangat dan ketekunan yang cukup kuat. Mereka tidak senang menganggur serta cenderung berusaha menyelesaikan tanggung jawab yang sudah diberikan. Ketahanan mental ketika menghadapi kegagalan juga menjadi kelebihan yang menonjol. Karakter tersebut dipercaya membantu Minggu Pon melewati berbagai tantangan dan menemukan kesempatan baru dalam perjalanan hidupnya. Itulah lima weton yang menurut kepercayaan Primbon Jawa memiliki karakter dan peruntungan yang dikaitkan dengan kemudahan hidup serta kelancaran rezeki. Meski demikian, weton bukan penentu mutlak nasib seseorang. Kerja keras, kemampuan mengembangkan diri, hubungan sosial yang baik, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan tetap menjadi faktor penting untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.