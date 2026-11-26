JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, hari kelahiran seseorang tidak hanya dipandang sebagai penanda waktu lahir, tetapi juga memiliki makna tersendiri. Melalui perhitungan weton, sebagian masyarakat percaya bahwa karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang dapat diketahui.

Setiap kombinasi hari dan pasaran Jawa dipercaya mempunyai nilai serta gambaran karakter yang berbeda. Dalam kitab Primbon Jawa, beberapa weton bahkan sering dikaitkan dengan kemudahan memperoleh rezeki, kemampuan membangun kehidupan mapan, dan keberuntungan dalam urusan pekerjaan maupun usaha.

Dilansir dari laman Pandawa Cirebon, terdapat delapan weton yang dipercaya mempunyai peruntungan finansial cukup baik. Bahkan, pemilik weton tersebut diibaratkan mempunyai sumber rezeki yang terus mengalir karena karakter dan potensi positif yang dimilikinya. Berikut delapan weton yang dimaksud.

1. Minggu Wage

Orang yang lahir pada Minggu Wage dikenal memiliki kepribadian tekun, mudah menjalin hubungan sosial, serta mempunyai kepedulian terhadap sesama. Mereka juga cenderung bertanggung jawab dan tidak segan membantu orang lain ketika dibutuhkan.

Dalam perhitungan Primbon Jawa, weton ini dikaitkan dengan Lintang Waluku yang dipercaya membawa pengaruh baik dalam perjalanan kehidupannya. Sifat rajin dan kemurahan hati menjadi karakter yang dianggap mendukung datangnya keberuntungan.

Pemilik Minggu Wage dipercaya mempunyai peluang menjalani kehidupan yang berkecukupan apabila mampu mempertahankan kebiasaan positifnya. Kegigihan dalam bekerja dan kemampuan menjaga hubungan baik dengan orang lain diyakini menjadi modal penting untuk membangun kemakmuran hingga usia lanjut.

2. Senin Pahing

Senin Pahing merupakan weton yang sering dikaitkan dengan karakter disiplin, sabar, dan memiliki kemauan kuat. Mereka biasanya tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan dan lebih memilih menyelesaikan persoalan secara bertahap.

Weton ini berada di bawah naungan Lintang Dupa yang dalam kepercayaan Primbon Jawa melambangkan ketekunan serta kebijaksanaan. Pemiliknya digambarkan sebagai pribadi yang mampu mengendalikan diri dan mempertimbangkan keputusan sebelum bertindak.

Dalam urusan keuangan, Senin Pahing dipercaya mempunyai peluang memperoleh kemapanan melalui kerja keras dan pengelolaan penghasilan yang baik. Meski demikian, mereka perlu menjaga kebiasaan mengatur pengeluaran agar hasil perjuangan tidak habis untuk hal-hal yang kurang diperlukan.

3. Rabu Pon

Pemilik weton Rabu Pon dikenal mempunyai kecerdasan, pembawaan berwibawa, serta kemampuan memimpin yang cukup menonjol. Mereka juga dipercaya mampu membaca keadaan dan mengambil keputusan dengan pertimbangan matang.

Menurut perhitungan Primbon Jawa, Rabu Pon berada di bawah naungan Lintang Lumbung. Simbol tersebut sering dihubungkan dengan persediaan hasil bumi dan kelimpahan yang tidak mudah habis.

Karena itulah, weton ini dianggap memiliki peruntungan baik dalam hal ekonomi. Rezekinya dipercaya dapat datang melalui berbagai kesempatan, baik pekerjaan, usaha, maupun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya.

Apabila mampu mengembangkan kemampuan dan memanfaatkan peluang secara tepat, pemilik Rabu Pon diyakini berpotensi membangun kehidupan yang lebih stabil dan sejahtera.

4. Jumat Legi

Jumat Legi dikenal sebagai weton yang memiliki karakter jujur, dapat dipercaya, serta bersungguh-sungguh dalam menjalankan tanggung jawab. Mereka juga dipercaya mempunyai kemampuan menjalin hubungan baik dengan banyak orang.

Dalam Primbon Jawa, weton ini dikaitkan dengan Lintang Banyak Angrem yang melambangkan keberkahan dan ketenteraman. Karakter positif yang dimilikinya dipercaya dapat membantu membuka berbagai kesempatan dalam kehidupan.

Dari sisi finansial, Jumat Legi disebut memiliki peluang memperoleh penghasilan melalui berbagai jalan. Ketika sudah menemukan pekerjaan atau bidang usaha yang sesuai, mereka berpotensi mengembangkan kehidupan ekonomi secara lebih baik.

Keberuntungan yang dimiliki juga dipercaya tidak hanya memberikan manfaat bagi diri sendiri, tetapi turut membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi keluarga.

5. Jumat Kliwon

Weton Jumat Kliwon sering dikaitkan dengan kepribadian penyayang, suka menolong, dan mempunyai rasa tanggung jawab tinggi. Mereka juga dikenal memiliki kepedulian terhadap keadaan orang-orang di sekitarnya.

Dalam perhitungan Primbon Jawa, Jumat Kliwon berada di bawah naungan Lintang Udang dan memiliki Pancasuda Wasesa Segara. Istilah tersebut dimaknai sebagai simbol kekuatan besar yang diibaratkan luasnya lautan.

Kombinasi tersebut membuat Jumat Kliwon dipercaya mempunyai potensi keberuntungan dalam urusan pekerjaan maupun keuangan. Pemiliknya diyakini mampu membangun kehidupan yang mapan apabila memiliki tujuan jelas dan konsisten dalam berusaha.

Ketika berhasil menemukan bidang pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, peluang untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dipercaya semakin terbuka.

6. Jumat Pahing

Jumat Pahing termasuk weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa sering dikaitkan dengan kelancaran rezeki. Pemiliknya biasanya digambarkan sebagai pribadi yang mudah bergaul, supel, dan mempunyai kemampuan membangun relasi sosial.

Weton ini berada di bawah naungan Lintang Bubu Bolong yang dipercaya melambangkan aliran keberuntungan dan kemudahan dalam memperoleh penghasilan.

Sifat terbuka dan kemampuan berkomunikasi menjadi salah satu karakter yang dianggap mendukung perjalanan hidup mereka. Tidak mengherankan apabila Jumat Pahing sering dikaitkan dengan peluang mendapatkan rezeki melalui pekerjaan, usaha, maupun jaringan pertemanan.

Namun, pemilik weton ini tetap perlu memperhatikan pengelolaan keuangan. Kebiasaan hidup hemat dan kemampuan membedakan kebutuhan dengan keinginan dipercaya dapat membantu menjaga kestabilan ekonomi dalam jangka panjang.

7. Sabtu Kliwon

Orang yang lahir pada Sabtu Kliwon dipercaya mempunyai sifat bijaksana, dermawan, serta mampu menunjukkan kepemimpinan dalam berbagai situasi. Mereka juga cenderung memikirkan kepentingan bersama dan tidak keberatan membantu orang lain.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton ini sering dihubungkan dengan keberuntungan dalam pekerjaan dan usaha. Karakter bertanggung jawab serta kepedulian sosial dianggap menjadi salah satu kekuatan yang membantu mereka membangun hubungan baik dengan lingkungan sekitar.

Pemilik Sabtu Kliwon juga dipercaya mempunyai peluang mendapatkan kehidupan yang berkecukupan. Rezeki yang diperoleh tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga dapat digunakan untuk membantu keluarga dan orang-orang yang membutuhkan.

8. Senin Legi

Senin Legi dikenal mempunyai pembawaan yang menarik, tutur kata lembut, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru. Mereka biasanya mudah menjalin komunikasi sehingga cukup disukai dalam pergaulan.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, weton ini mempunyai daya tarik tersendiri yang dikaitkan dengan datangnya keberuntungan. Kemampuan bersosialisasi dan menjaga hubungan baik dipercaya dapat membuka kesempatan dalam pekerjaan maupun kegiatan usaha.

Senin Legi bahkan sering diibaratkan memiliki sumber rezeki yang terus tersedia. Artinya, pemilik weton ini dipercaya mempunyai peluang menemukan jalan penghasilan dari berbagai kesempatan yang muncul dalam kehidupannya.