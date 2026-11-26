JawaPos.com – Kehadiran seorang anak sering kali menjadi kebahagiaan terbesar dalam kehidupan keluarga. Selain membawa warna baru, anak juga menjadi sumber semangat bagi orang tua untuk terus berjuang dan membangun masa depan yang lebih baik. Dalam tradisi dan kepercayaan Tionghoa, terdapat anggapan bahwa karakter serta peruntungan seseorang dapat dikaitkan dengan shio kelahirannya. Bahkan, beberapa shio dipercaya memiliki energi positif yang membawa keberkahan, kemudahan, dan peluang kesuksesan bagi lingkungan keluarga. Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, ada empat shio yang dipercaya memiliki keberuntungan istimewa dan kerap dikaitkan dengan kelancaran rezeki orang tua. Kehadiran anak-anak dengan shio tersebut diyakini membawa semangat baru, peluang kehidupan yang lebih baik, hingga kebahagiaan bagi keluarga. Berikut daftarnya. 1. Shio Naga Dalam astrologi Tionghoa, Naga dikenal sebagai lambang kejayaan, kekuatan, dan kewibawaan. Anak yang lahir dengan shio ini dipercaya mempunyai karakter penuh ambisi, percaya diri, serta keinginan kuat untuk mencapai keberhasilan. Mereka juga sering digambarkan memiliki jiwa kepemimpinan dan keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan. Sifat tersebut membuat pemilik shio Naga dianggap mampu membawa pengaruh positif bagi orang-orang di sekitarnya. Menurut kepercayaan feng shui, energi Naga berkaitan dengan kemakmuran dan kekuatan. Karena itu, kehadiran anak bershio Naga kerap dianggap sebagai pertanda baik bagi perjalanan kehidupan keluarga. Orang tua dipercaya bisa memperoleh semangat baru untuk mengembangkan pekerjaan maupun usaha. Ketika anak tumbuh menjadi pribadi berprestasi dan berhasil meraih cita-citanya, kebahagiaan serta kebanggaan keluarga pun semakin bertambah. 2. Shio Kuda Shio Kuda melambangkan kebebasan, semangat, dan kemampuan bergerak maju. Anak yang berada di bawah naungan shio ini biasanya digambarkan sebagai pribadi aktif, berani mengambil tantangan, serta memiliki tekad kuat untuk mencapai kemandirian. Mereka tidak mudah puas dengan keadaan dan cenderung ingin terus mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Karakter penuh semangat tersebut dipercaya dapat memberikan pengaruh positif terhadap suasana keluarga. Dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, Kuda juga sering dikaitkan dengan kelancaran perjalanan dan datangnya peluang baru. Kehadiran anak bershio Kuda pun dipercaya membawa dorongan bagi orang tua untuk lebih berani mengambil kesempatan dalam pekerjaan maupun bisnis. Ketika dewasa, anak dengan shio ini diprediksi memiliki peluang untuk meraih pencapaian melalui usaha dan keberaniannya. Kesuksesan yang diperoleh nantinya bukan hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga diharapkan dapat memberikan kebahagiaan serta manfaat bagi keluarga. 3. Shio Tikus Shio Tikus dikenal sebagai simbol kecerdasan, kecermatan, dan kemampuan beradaptasi. Anak yang lahir dengan shio ini dipercaya mempunyai pemikiran cepat serta pandai melihat peluang yang mungkin tidak disadari orang lain. Salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan shio Tikus adalah kemampuannya dalam menyusun strategi. Mereka juga digambarkan memiliki kreativitas tinggi sehingga dapat menemukan solusi ketika menghadapi situasi sulit. Dalam filosofi Tionghoa, Tikus berkaitan dengan elemen air yang melambangkan keluwesan dan kemampuan menyesuaikan diri. Hal tersebut membuat shio ini sering dihubungkan dengan kelancaran rezeki dan kecerdikan dalam mengelola peluang. Anak bershio Tikus dipercaya dapat membawa perubahan positif bagi kehidupan keluarga melalui ide-ide kreatif dan kemampuannya meraih prestasi. Ketika dewasa, kecerdasan serta naluri bisnisnya diyakini berpotensi menjadi modal untuk membangun kehidupan finansial yang lebih baik. 4. Shio Babi Berbeda dengan shio lainnya, Babi dalam astrologi Tionghoa sering dikaitkan dengan kemakmuran, ketulusan, dan kelimpahan. Anak yang lahir di bawah shio ini digambarkan mempunyai hati lembut, sifat jujur, serta kepribadian yang menyenangkan. Mereka juga dipercaya memiliki pembawaan yang membawa ketenangan bagi lingkungan sekitarnya. Karakter tersebut membuat shio Babi sering dianggap sebagai simbol keharmonisan dan keberkahan dalam keluarga. Menurut kepercayaan tradisional, energi shio Babi berkaitan dengan datangnya kemudahan serta kehidupan yang berkecukupan. Karena itu, kelahiran anak dengan shio ini kerap dipandang sebagai pertanda baik bagi perjalanan rumah tangga orang tua. Keberuntungan yang dikaitkan dengan shio Babi juga dipercaya dapat terlihat ketika mereka beranjak dewasa. Dengan sifat tekun dan hati yang tulus, mereka berpotensi menjadi pribadi mandiri yang mampu membangun karier serta memberikan dukungan kepada keluarga. Itulah empat shio yang dalam kepercayaan astrologi Tionghoa kerap dikaitkan dengan keberuntungan dan kemakmuran keluarga. Meski demikian, ramalan shio tidak dapat dijadikan patokan pasti mengenai nasib maupun kondisi finansial seseorang. Kasih sayang, pendidikan, dukungan orang tua, dan usaha setiap anggota keluarga tetap menjadi faktor penting dalam membangun kehidupan yang sejahtera.