JawaPos.com — Memasuki penghujung November 2026, setiap zodiak memiliki peluang dan tantangan berbeda dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Sejumlah perubahan dalam pekerjaan dapat mendorong seseorang mengambil keputusan baru, sementara persoalan keuangan dan hubungan asmara membutuhkan perhatian agar tidak mengganggu keseimbangan hidup.

Periode ini juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi pencapaian, memperbaiki kesalahan, dan kembali memusatkan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting.

Keberanian, kedisiplinan, serta kemampuan berkomunikasi menjadi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi berbagai situasi.

Dalam urusan asmara, keterbukaan dan kesediaan memahami kebutuhan pasangan dapat membantu mempererat hubungan. Sementara bagi yang masih lajang, memperluas pergaulan dan membuka diri terhadap pengalaman baru berpotensi menghadirkan kesempatan untuk mengenal seseorang.

Dilansir dari Chatelaine, Kamis (26/11/2026), ramalan zodiak periode 27 November hingga 1 Desember 2026 memberikan gambaran mengenai karier, keuangan, dan asmara untuk 12 tanda bintang.

Selain itu, setiap zodiak memiliki hari baik, warna bahagia, dan angka keberuntungan yang dapat menjadi pelengkap ramalan minggu ini.

1. Aries (21 Maret–19 April)

Keberanian mengambil keputusan menjadi modal penting bagi Aries dalam menghadapi perubahan pekerjaan. Belajar mempercayai orang terdekat juga diperlukan agar tidak selalu merasa harus menyelesaikan semuanya sendiri.

Peluang menambah penghasilan patut dipertimbangkan dengan perencanaan matang. Dalam asmara, keterbukaan hati membantu hubungan berkembang lebih hangat.

Hari baik Minggu. Warna bahagia hijau lumut. Angka keberuntungan 1.

2. Taurus (20 April–20 Mei)

Melepaskan persoalan masa lalu dapat membuka jalan bagi perkembangan baru. Kemandirian dan pencapaian sebelumnya menjadi bekal untuk mengambil tanggung jawab lebih besar dalam karier.

Keuangan perlu dikelola dengan mempertimbangkan keamanan jangka panjang. Hubungan asmara juga berpeluang membaik ketika pengalaman lama tidak lagi membayangi hubungan saat ini.

Hari baik Senin. Warna bahagia kuning emas. Angka keberuntungan 9.

3. Gemini (21 Mei–20 Juni)

Berbagai pengalaman dapat mengubah cara Gemini memandang tujuan pribadi maupun profesional. Pekerjaan membutuhkan evaluasi agar kesalahan sebelumnya tidak terulang.

Kesempatan menambah pemasukan terbuka melalui pengetahuan dan jaringan yang semakin luas. Dalam hubungan, komunikasi dengan teman maupun pasangan membantu membangun kedekatan yang lebih baik.

Hari baik Rabu. Warna bahagia biru langit. Angka keberuntungan 2.

4. Cancer (21 Juni–22 Juli)

Menata kembali kehidupan pribadi akan membantu Cancer menjaga konsentrasi dalam pekerjaan. Tanggung jawab yang tertunda sebaiknya diselesaikan secara bertahap.

Keuangan berpotensi menunjukkan perkembangan positif apabila pengeluaran lebih terkendali. Sementara itu, kehidupan asmara terasa lebih menyenangkan ketika kamu menyediakan waktu bagi orang-orang yang memberikan dukungan tulus.

Hari baik Jumat. Warna bahagia koral. Angka keberuntungan 9.

5. Leo (23 Juli–22 Agustus)

Keinginan mengubah arah karier mungkin muncul setelah Leo mengevaluasi pencapaian selama ini. Namun, jangan terburu-buru meninggalkan pekerjaan sebelum mempertimbangkan masukan dari orang berpengalaman.

Perencanaan keuangan jangka panjang juga perlu mendapat perhatian. Dalam asmara, akhir pekan menjadi kesempatan untuk membicarakan masa depan dan kebutuhan bersama secara lebih terbuka.

Hari baik Minggu. Warna bahagia ungu tua. Angka keberuntungan 21.

6. Virgo (23 Agustus–22 September)

Kesempatan menunjukkan kemampuan terbuka melalui tugas atau proyek yang mulai berjalan lebih cepat. Keberanian mengambil inisiatif dapat mendatangkan pengakuan atas kerja keras sebelumnya.

Meski demikian, ambisi perlu dijaga agar tidak mengganggu keseimbangan keuangan dan kehidupan pribadi. Dukungan keluarga atau pasangan juga membantu mempertahankan semangat di tengah kesibukan.

Hari baik Senin. Warna bahagia jingga. Angka keberuntungan 3.

7. Libra (23 September–22 Oktober)

Kepercayaan diri Libra meningkat dan mendorong keberanian mempertahankan prioritas. Dalam pekerjaan, kemampuan memimpin serta menyampaikan pendapat akan diuji ketika menghadapi situasi yang bergerak cepat.

Pertimbangkan kebutuhan sebelum mengeluarkan uang untuk kesenangan pribadi. Hubungan asmara membutuhkan ketegasan sekaligus pengertian agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi pertengkaran.

Hari baik Rabu. Warna bahagia merah anggur. Angka keberuntungan 38.

8. Scorpio (23 Oktober–21 November)

Melepaskan kekecewaan lama menjadi langkah penting untuk memperbaiki hubungan dengan lingkungan sekitar. Dalam karier, pendekatan diplomatis diperlukan, terutama ketika menghadapi orang dengan pandangan berbeda.

Kesempatan memperluas wawasan melalui perjalanan atau kegiatan baru juga patut dimanfaatkan. Dalam asmara, perhatian sederhana dan komunikasi tulus dapat memperkuat komitmen.

Hari baik Jumat. Warna bahagia ungu lavender. Angka keberuntungan 27.

9. Sagitarius (22 November–21 Desember)

Disiplin menjadi kunci bagi Sagitarius untuk mengejar target yang sempat tertunda. Kesempatan mengembangkan kemampuan profesional dapat muncul melalui tanggung jawab dan pengalaman baru. Keuangan sebaiknya dikelola dengan membedakan kebutuhan dan keinginan.

Dalam hubungan, luangkan waktu untuk menghargai orang-orang yang selama ini memberikan dukungan. Mempelajari sesuatu bersama pasangan juga dapat menghadirkan kedekatan baru.

Hari baik Minggu. Warna bahagia pirus. Angka keberuntungan 4.

10. Capricorn (22 Desember–19 Januari)

Keinginan mencoba pengalaman berbeda patut diberi ruang setelah sekian lama berfokus pada pekerjaan. Relasi profesional berpotensi berkembang melalui pertemuan dan kerja sama baru.

Meski demikian, kebutuhan pribadi jangan diabaikan demi mengejar target finansial. Dalam asmara, lingkungan pertemanan yang semakin luas dapat membuka kesempatan mengenal seseorang dengan pandangan hidup serupa.

Hari baik Senin. Warna bahagia biru tua. Angka keberuntungan 2.

11. Aquarius (20 Januari–18 Februari)

Aquarius perlu mulai memilah kegiatan dan tanggung jawab yang benar-benar memberikan manfaat. Perhatian atasan terhadap hasil pekerjaan dapat membuka kesempatan untuk evaluasi dan pengembangan karier. Keuangan membutuhkan pengaturan agar kewajiban yang tertunda tidak semakin menumpuk.

Kehidupan asmara dan pertemanan juga berpotensi terasa lebih menyenangkan ketika kamu kembali menyediakan waktu bagi orang-orang terdekat.

Hari baik Rabu. Warna bahagia biru elektrik. Angka keberuntungan 7.

12. Pisces (19 Februari–20 Maret)

Pengalaman masa lalu dapat membantu Pisces mengenali kekuatan diri yang sebelumnya kurang disadari. Dalam pekerjaan, keberanian memulai proyek baru akan membantu mengembangkan potensi.

Keuangan membutuhkan kesabaran karena hasil dari usaha yang sedang dibangun tidak selalu datang seketika. Dalam asmara, hindari keterikatan yang menghambat kebahagiaan dan berikan ruang bagi hubungan yang lebih sehat.