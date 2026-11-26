JawaPos.com - Zodiak leo harus waspada terhadap perilaku negatif dalam keluarga atau lingkungan sosial. Leo terjebak dalam posisi sulit dan mungkin mengalami konfrontasi yang buruk dengan keluarga.

Mungkin, ini disebabkan karena masalah kecil yang membesar, sehingga meninggalkan rasa pahit untuk waktu yang lama. Bersikaplah proaktif dan tanyakan kepada tentang perasaan mereka untuk menghindari masalah yang tidak terduga.

Posisi planet hari ini dapat membawa perubahan yang penuh harapan dalam hidup zodiak virgo. Sehingga, virgo mungkin tertarik pada spiritualitas. Selain itu, virgo juga akan dapat memperoleh solusi untuk masalah-masalah yang dialami sebelumnya.

Terima bimbingan dari siapa pun hari ini. Bimbingan tersebut dapat mengubah hidup virgo menjadi lebih produktif. Namun, cobalah untuk menghindari konflik yang tidak perlu guna menjaga ketenangan pikiran.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Kamis, 26 November 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo akan berhasil menjadikan hubungan saat ini menjadi lebih baik. Terkait karir, waspadalah kepada rekan kerja yang mengambil pujian atas pekerjaanmu.

Sementara itu, konsumsi makanan vegetarian dan berolahragalah untuk menjaga kebugaran. Terkait keuangan, bersiaplah karena leo mungkin akan melihat terobosan finansial segera terjadi.

Cinta Leo

Hari ini, leo akan berhasil memahami perasaan pasangan. Dengan demikian, upaya leo untuk menjadikan hubungan menjadi lebih baik, akan membuahkan hasil.

Cobalah melanjutkan tren positif ini, karena membutuhkan upaya bersama dari leo dan pasangan agar berhasil. Oleh karena itu, dukunglah pasangan dan terbukalah untuk berdiskusi ketika ada kesempatan.

Karir Leo

Berhati-hatilah terhadap rekan kerja yang mungkin mengambil pujian atas pekerjaanmu. Awasi proyekmu dengan cermat dan pastikan atasan mengetahui semua waktu yang leo curahkan untuk proyek tersebut. Jangan biarkan kerja kerasmu tidak diperhatikan.

Kesehatan Leo

Penderita hipertensi harus lebih berhati-hati. Jika masih mengalami masalah pada berat badan, cobalah untuk mengatasinya sesegera mungkin. Penurunan berat badan akan mengarah pada kesehatan yang baik.

Konsumsi makanan vegetarian dan berolahragalah secara teratur untuk menjaga kebugaran. Leo akan sangat diuntungkan jika menjadikan meditasi sebagai bagian penting dari rutinitas harian.

Keuangan Leo

Planet-planet sedang bekerja untuk leo di bidang keuangan. Jadi, leo mungkin akan melihat beberapa terobosan finansial yang terjadi.

Perkembangan positif ini harus disambut baik, karena hal ini hadir setelah lei merasa frustrasi oleh beberapa rintangan di bidang keuangan dan investasi. Manfaatkan perubahan ini untuk keuntunganmu.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo akan mengalami perjalanan romantis baru, berawal dari hubungan persahabatan yang berubah menjadi cinta. Mengenai karir, berhati-hatilah karena virgo mungkin mengalami masalah dengan peralatan elektronik kantor.

Sementara itu, virgo akan mengalami peningkatan mobilitas serta suasana hati yang lebih baik. Terkait keuangan, virgo akan mendapatkan keuntungan saat mencoba peruntungan di pasar saham.

Cinta Virgo

Hari ini menandai awal perjalanan romantis, dimana hubungan persahabatan bisa saja berubah menjadi cinta. Hal ini akan mengangkat semangat dan membawa imajinasi virgo ke tingkat yang lebih tinggi.

Virgo harus menangani hubungan ini dengan lembut dan penuh kasih sayang. Sebisa mungkin, hindari konfrontasi. Jika ada perbedaan, carilah cara untuk menyelesaikannya secara damai.

Karir Virgo

Saat ini, virgo mungkin akan mengalami masalah dengan peralatan elektronik di kantor. Pastikan untuk mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan, dengan menyimpan data secara teratur dan memiliki sistem pencadangan.

Masalah-masalah ini tentu akan menjadi sumber frustrasi. Tetapi jika mengambil tindakan pencegahan yang tepat, virgo seharusnya tidak mengalami masalah besar.

Kesehatan Virgo

Pengaruh positif planet-planet memungkinkan virgo merasakan kelegaan, jika virgo baru-baru ini menderita nyeri sendi.

Virgo akan mengalami peningkatan mobilitas dan suasana hati yang lebih baik. Manfaatkan kesempatan ini untuk bangun dan berolahraga, yang memungkinkan peningkatan kondisi dalam jangka panjang.

Keuangan Virgo

Usaha virgo akan menghasilkan banyak uang. Jika ingin mencoba peruntungan di pasar saham, kemungkinan besar virgo akan mendapatkan keuntungan.