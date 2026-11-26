JawaPos.com - Zodiak gemini dapat mengharapkan bahwa hari ini dipenuhi dengan aura kesuksesan dan kejayaan. Hal ini mungkin waktu yang memuaskan bagi gemini, terutama dalam hal percintaan.

Para profesional yang bekerja, dapat mengharapkan apresiasi dan pengakuan dari rekan dan atasan. Mereka menghargai sebagai pribadi dan juga karena ketulusan gemini. Cobalah menerimanya dengan lapang dada dan membiarkannya membimbingmu.

Zodiak cancer terdorong untuk mewujudkan potensi dan meningkatkan kepercayaan diri. Cancer perlu menyalurkan energi ke arah yang benar.

Produktivitas cancer telah menuai pujian dan pasti akan mencapai beberapa tonggak penting hari ini. Manfaatkan gelombang produktivitas ini untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang tertunda. Kemudian, nikmati malam bersama orang-orang terkasih.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Kamis, 26 November 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini sebaiknya tidak terlibat dalam hubungan yang tidak memiliki harapan untuk bertahan lama. Terkait karir, aset terbaik gemini dalam bekerja adalah kinerja yang konsisten.

Sementara itu, gemini harus mengikuti batasan yang ada agar kesehatanmu tetap terjaga. Terkait keuangan, gemini sebaiknya memilih investasi yang aman jika mengalami pertumbuhan finansial.

Cinta Gemini

Pastikan keinginanmu tidak menguasai diri, sehingga memaksamu ke dalam situasi yang akan disesali nanti. Cobalah untuk mengendalikan semua keinginan dan impuls, karena tidak akan menguntungkan jika gemini terlibat dalam hubungan yang tidak memiliki harapan untuk bertahan lama. Gemini harus tetap tenang dan berpikiran jernih.

Karir Gemini

Gemini mungkin merasa kesulitan karena menginginkan pekerjaan diperhatikan oleh atasan. Gemini sudah melakukan yang terbaik, tetapi merasa tidak dihargai.

Jangan khawatir dalam jangka panjang, karena gemini akan diperhatikan seiring berjalannya waktu. Aset terbaik gemini adalah kinerja yang konsisten.

Kesehatan Gemini

Penderita penyakit jantung akan merasa lebih tenang hari ini. Namun, pastikan untuk mengikuti batasan yang ada agar kesehatanmu tetap terjaga. Hindari ketegangan mental, karena hal itu dapat memperburuk masalah. Nikmati hari dengan kesehatan yang lebih baik ini.

Keuangan Gemini

Gemini akan mengalami pertumbuhan finansial setelah bekerja keras. Oleh karena itu, gemini sebaiknya memilih investasi yang aman dan tidak berisiko.

Saat ini bukanlah waktu untuk mengambil risiko besar dalam melakukan transaksi keuangan. Pilihlah metode yang stabil, daripada metode cepat kaya untuk menghindari kerugian.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer harus mengungkapkan keluhan yang ada dan memastikan memiliki pemahaman yang sama dengan pasangan. Terkait karir, jangan menjadi terlalu sensitif agar cancer terlihat buruk.

Sementara itu, lakukan latihan ringan untuk menjaga kelenturan serta kekuatan tubuh. Terkait keuangan, besarnya keuntungan yang didapatkan berbanding lurus dengan usaha yang cancer curahkan.

Cinta Cancer

Cancer menginginkan kehidupan percintaan yang lebih baik. Mungkin, cancer merasa pasangan memanfaatkan untuk alasan yang dangkal dan tidak ingin terlibat secara emosional dalam hubungan.

Cobalah mengungkapkan semua keluhan tersebut dan memastikan cancer dan pasangan memiliki pemahaman yang sama. Pastikan untuk tidak berada dalam hubungan yang tidak serius.

Karir Cancer

Hari ini, bersiaplah untuk menerima sedikit kritik. Terlalu sensitif tidak akan mengubah situasi dan hanya akan membuat cancer terlihat buruk. Kritik dimaksudkan untuk membangun.

Dengarkanlah dengan pikiran terbuka dan pahami apa yang dikatakan, meskipun cancer tidak setuju. Namun, akan lebih baik bagi cancer untuk melakukan perubahan yang diminta.

Kesehatan Cancer

Cancer akan merasa lebih baik setelah baru saja mengalami nyeri sendi. Cobalah melakukan beberapa latihan ringan untuk menjaga kelenturan dan kekuatan tubuh.

Jangan biarkan nyeri sendi menghalangi rutinitas olahraga, atau sistem kekebalan tubuhmu mulai melemah. Prioritaskan kesehatan dan cancer akan senang telah melakukannya.

Keuangan Cancer