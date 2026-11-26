JawaPos.com – Hari ini dianggap sebagai hari yang baik untuk zodiak libra. Saatnya bersosialisasi dengan teman-teman. Segala sesuatu dan setiap pekerjaan libra akan berjalan sangat lancar.

Akan lebih baik jika libra tidak mengkhawatirkan proyek-proyek tersebut. Nikmati hari ini semaksimal mungkin, karena ini adalah hari yang sangat cerah untuk libra.

Zodiak scorpio mungkin akan bertemu dengan teman-teman karena kecenderungan bersosialisasi yang tinggi saat ini. Hubungan dengan orang lain sedang membaik. Oleh karena itu, lingkungan sekitar akan membawa kepuasan bagi scorpio.

Hari ini, habiskan waktu sebanyak mungkin dengan teman dan orang yang dicintai. Mengenai cinta dan hubungan, tampaknya scorpio akan mengejutkan orang yang dicintai dengan beberapa tindakan baik. Dia akan menghargai semua upaya scorpio.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Kamis, 26 November 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra akan merasa bahagia karena ketertarikan berubah menjadi hubungan romantis. Terkait karir, teruslah berusaha untuk membuat kemajuan dan mendapatkan terobosan besar.

Sementara itu, periksakan diri ke dokter jika memiliki masalah kesehatan lebih lanjut terkait persendian. Terkait keuangan, perkembangan finansial akan membantu libra melunasi beberapa pinjaman.

Cinta Libra

Hari ini, libra akan sangat bahagia karena ketertarikan berubah menjadi hubungan romantis. Jika memungkinkan, rayakan perubahan ini dengan melakukan perjalanan singkat yang menyenangkan dan menikmati kebersamaan dengan pasangan.

Bersikaplah praktis dan berusahalah untuk menjaga perasaan yang telah tumbuh. Agar hubungan berjalan lancar, ciptakan jalan untuk saling mengerti dan tidak terpaku pada aturan yang kaku terkait hubungan.

Karir Libra

Proyek yang telah libra mulai, berjalan jauh lebih lambat dari yang diharapkan. Meskipun prosesnya mungkin membuat frustrasi, jangan khawatir tentang hasilnya.

Yakinlah bahwa proyek ini akan berkembang setelah mengalami perlambatan di awal. Teruslah berusaha untuk maju, karena pada akhirnya libra akan mendapatkan terobosan besar.

Kesehatan Libra

Libra merasa lega setelah mengalami nyeri dan pegal pada persendian. Nyeri sendi sempat menjadi masalah, tetapi hari ini libra seharusnya merasa nyaman. Jika memiliki masalah kesehatan yang lebih luas terkait persendian, pastikan untuk memeriksakan diri ke dokter.

Keuangan Libra

Usaha tanpa henti membuka pintu menuju kemakmuran. Ini adalah periode dimana libra akan berkembang secara finansial. Peningkatan pemasukan dana ini akan membantu libra melunasi beberapa pinjaman.

Pertahankan riwayat kredit dan reputasi baikmu dan jangan mencoba untuk menghindari tanggung jawab. Setelah melunasi semua hutang, tabungan libra akan meningkat.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak scorpio dan pasangan harus berusaha membuat hubungan terasa lebih menyenangkan serta berkesan. Terkait karir, pertimbangkan kembali untuk mendekati atasan tentang kenaikan gaji atau promosi.

Sementara itu, jagalah kesehatan persendian dengan menghindari cuaca dingin dan ekstrem. Pada ranah keuangan, kemampuan kreatif scorpio disorot, sehingga akan menuai imbalan finansial dari hal tersebut.

Cinta Scorpio

Rintangan dalam hubungan akan hilang saat scorpio dan pasangan mencoba menghadapinya bersama. Kalian berdua harus selalu berusaha membuat hubungan terasa lebih menyenangkan dan berkesan.

Berikan nasihat dan dukungan yang berharga satu sama lain setiap saat agar hubungan tetap berjalan lancar. Ingatlah bahwa pemahaman akan menjadi fondasi bagi hubungan jangka panjang.

Karir Scorpio

Hari ini, scorpio mungkin berada dalam situasi yang membuat kecewa. Cobalah mempertimbangkan untuk mendekati atasan tentang kenaikan gaji atau promosi.

Namun kemungkinan besar, scorpio tidak akan mendapatkan hasil yang harapkan hari ini, jadi pertimbangkan kembali waktu yang tepat dan tundalah keputusanmu untuk sementara waktu.

Kesehatan Scorpio

Jika mengalami masalah dengan pergelangan kaki atau persendian, scorpio merasa jauh lebih baik hari ini. Scorpio akan dapat melakukan olahraga ringan yang disarankan dokter. Jaga kesehatan persendian dengan menghindari cuaca dingin, ekstrem, dan mengenakan sepatu yang nyaman.

Keuangan Scorpio

Kerja keras dan kegigihan akan membawa scorpio pada kesuksesan besar. Semua ide scorpio akan berhasil dengan gemilang.