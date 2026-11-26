JawaPos.com - Zodiak sagitarius sedikit merasa sesak, karena keinginan akan kebebasan dan kemandirian kemungkinan akan semakin meningkat. Hal ini mungkin membuat sagitarius gelisah, tetapi sagitarius akan segera merasa lebih baik.

Sagitarius harus memandang hal ini secara positif untuk memotivasi diri sendiri dan melakukan semua perbaikan. Penting untuk mendengarkan intuisi, daripada hanya sekadar mengambil kesimpulan.

Zodiak capricorn bisa membentuk hubungan baru yang akan membantu dalam jangka panjang. Cobalah berhubungan dengan beberapa sosok yang penting hari ini. Untuk membuat kesan pertama yang luar biasa, pastikan untuk menunjukkan sisi terbaikmu.

Seseorang yang berpengaruh mungkin dapat membantu capricorn untuk membuat kemajuan dalam karir atau aspek lain dalam hidup. Bagikan kartu nama sesegera mungkin, dan percaya dirilah saat tampil.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Kamis, 26 November 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Kegembiraan akan muncul saat zodiak sagitarius dan pasangan bersatu kembali. Terkait karir, kumpulkan kesabaran untuk melewati rintangan dalam pekerjaan.

Sementara itu, waspadai cedera lutut atau pergelangan kaki, terutama saat berolahraga atau berlatih di gym. Pada ranah keuangan, sagitarius mendapatkan surplus berkat kerja keras di bidang keuangan dan perlu menyimpannya sebagai tabungan.

Cinta Sagitarius

Beberapa kejutan mungkin akan terjadi di bidang percintaan, dimana pasangan sagitarius mungkin akan pergi berkunjung. Hal ini akan membuat ikatanmu semakin kuat.

Sagitarius dan pasangan akan menyadari betapa besarnya cinta satu sama lain. Segalanya tidak akan sama ketika dan kegembiraan akan muncul saat kalian berdua bersatu kembali.

Karir Sagitarius

Beberapa masalah dalam pekerjaan muncul dan sagitarius tidak sepenuhnya mampu menyelesaikannya. Kunci untuk menyelesaikan masalah ini adalah kesabaran. Kumpulkan kesabaranmu untuk melewati rintangan sementara ini.

Kesehatan Sagitarius

Waspadai cedera lutut atau pergelangan kaki, karena ada indikasi masalah persendian. Lanjutkan berolahraga dan melakukan latihan di gym, tetapi perhatikan persendian dan seberapa besar tekanan yang sagitarius berikan padanya.

Keuangan Sagitarius

Saat mengevaluasi kembali anggaran keuangan, sagitarius dan merasa lega melihat bahwa memiliki sedikit surplus berkat kerja keras di bidang keuangan. Simpan surplus ini di tabungan.

Sadarilah bahwa kesulitan keuangan tidak separah yang sagitarius duga. Teruskan praktik penganggaran dan menabungmu, kemudian pikirkan beberapa pilihan investasi yang baik.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn perlu bersiap untuk menerima perubahan yang menyegarkan dalam hubungan asmara. Terkait karir, jangan bersikap agresif saat mencoba memertahankan posisimu.

Sementara itu, lakukan latihan ringan untuk mengurangi stres serta ketegangan fisik. Terkait keuangan, capricorn akan mendapatkan hasil yang memuaskan berkat kemampuan diplomasi dan kerja keras.

Cinta Capricorn

Hubungan asmara capricorn mungkin akan diwarnai dengan rasa kagum, jadi bersiaplah untuk menerima perubahan yang menyegarkan. Kebersamaan memungkinkan capricorn dan pasangan untuk berbagi pikiran, yang akan memberikan kehidupan baru pada hubungan.

Akan lebih baik jika kalian berdua mengembangkan kepercayaan dan kedewasaan, serta menemukan cara-cara kreatif untuk mengekspresikan cinta satu sama lain.

Karir Capricorn

Capricorn mungkin perlu mempertahankan pendirian terkait masalah pekerjaan. Cobalah untuk tidak bersikap agresif saat memertahankan posisimu.

Selain itu, sampaikan pendapatmu kepada tim dan atasan. Jika yakin benar, berharaplah jika suaramu didengar hari ini.

Kesehatan Capricorn

Posisi planet yang kurang menguntungkan membuat capricorn mungkin mengalami nyeri sendi di tempat yang sebelumnya tidak ada. Istirahatlah dan lakukan beberapa latihan ringan untuk mengurangi stres dan ketegangan fisik agar segera pulih.

Keuangan Capricorn

Capricorn akan menuai hasil yang memuaskan melalui kemampuan diplomasi dan kerja keras. Hal tersebut akan membuat atasan merasa terkesan. Lakukan yang terbaik di tempat kerja, karena semua mata akan tertuju padamu.