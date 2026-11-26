JawaPos.com - Hari ini, sisi dermawan zodiak aquarius akan menutupi segalanya. Kebaikan dan kasih sayang termasuk dalam daftar kekuatan aquarius. Namun, beberapa orang tidak menghargai tindakan baik seperti itu.

Mereka yang tidak melakukan hal-hal seperti itu hanya akan dipenuhi dengan negativitas dalam dirinya sendiri. Jangan biarkan negativitas ini merusak kepercayaan diri dan pekerjaanmu. Percaya dirilah dalam beraktivitas dan sebarkan energi positif di sekitarmu.

Zodiak pisces akan diberkati dengan lebih banyak kepercayaan diri pada hari ini. Namun, ada juga perubahan yang akan datang.

Cobalah membuka diri terhadap emosi dan menikmati hari ini dengan penuh vitalitas. Bersantailah, berpartisipasilah dalam percakapan, dan bukalah hati untuk menambah kepercayaan diri di dalam diri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Kamis, 26 November 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu mempertimbangkan menggunakan metode inovatif untuk mengungkapkan cinta kepada pasangan. Terkait karir, jernihkan pikiran tentang apa yang diinginkan dari pekerjaan saat ini.

Sementara itu, aquarius perlu memulai program olahraga dan mengubah pola makan jika mengalami kelebihan berat badan. Pada sisi keuangan, aquarius mampu mengatasi masalah dan mendapatkan uang setelah bekerja keras.

Cinta Aquarius

Jika memungkinkan, gunakan beberapa metode inovatif untuk mengungkapkan cinta. Aquarius akan sangat diuntungkan jika menulis puisi pendek dan mengirimkannya kepada pasangan.

Hal ini akan meningkatkan suasana hati pasangan sekaligus menanamkan semangat baru yang menyenangkan ke dalam hubungan.

Karir Aquarius

Aquarius perlu meluangkan waktu untuk merenungkan perjalanan karir saat ini. Beberapa hambatan di sektor pekerjaan, memaksa aquarius untuk memperlambat laju.

Manfaatkan waktu ini untuk menjernihkan pikiran tentang apa yang diinginkan dari karir saat ini. Hari ini tepat untuk mulai mempertimbangkan pindah pekerjaan jika peluang pertumbuhan saat ini rendah.

Kesehatan Aquarius

Jika kelebihan berat badan menjadi masalah, maka aquarius perlu memulai program olahraga baru dan mengubah pola makan. Menerapkan prosedur yang tepat akan membuat aquarius dapat menyingkirkan masalah ini.

Menjaga kebugaran fisik, akan meningkatkan kualitas hidup aquarius. Peluang untuk konsisten dengan program baru ini jauh lebih tinggi jika aquarius mulai mengerjakannya hari ini.

Keuangan Aquarius

Uang mungkin sulit didapatkan, tetapi kerja keras akan mengimbangi dampak dari nasib buruk. Jika proyek aquarius terasa tidak berjalan sama sekali akhir-akhir ini, mungkin proyek tersebut sedang mengalami kemajuan dengan cara yang tidak disadari.

Jangan putus asa karena situasinya mungkin tidak seburuk yang dipikirkan. Aquarius akan mampu mengatasi masalah dan mendapatkan uang setelah bekerja keras dengan gigih.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces harus mencari cara untuk menghadirkan romantisme ke dalam hubungan. Terkait karir, tingkatkan fleksibilitas di tempat kerja dan fokus pada gambaran besarnya saat menghadapi kesulitan di tempat kerja.

Sementara itu, lakukan yoga untuk membentuk pikiran dan tubuh yang lebih baik. Terkait keuangan, berhati-hatilah dengan urusan keuangan dan mulailah fokus menabung untuk masa depan.

Cinta Pisces

Hari ini, pisces peelu mencari cara untuk kembali menghadirkan romantisme ke dalam hubungan. Pisces bisa berusaha dengan membelikan sesuatu yang manis untuk menunjukkan cinta kepada pasangan. Apa pun yang pisces lakukan, lakukanlah dengan tulus karena akan diterima dengan tangan terbuka dan hati yang hangat.

Karir Pisces

Hari ini mungkin menjadi tantangan bagi pisces karena beberapa hal berubah dan pisces kesulitan menyesuaikan diri. Pisces perlu meningkatkan fleksibilitas di tempat kerja, kecuali siap dan bersedia meninggalkan pekerjaan karena masalah ini. Cobalah untuk tetap fokus pada gambaran besarnya.

Kesehatan Pisces

Jika belakangan ini bergumul dengan masalah kelebihan berat badan, pisces harus memasukkan latihan seperti yoga ke dalam program kebugaran untuk membentuk pikiran dan tubuh yang lebih baik.

Pisces perlu mengendalikan impuls dan keinginan. Yoga serta meditasi akan membantu pisces untuk melakukannya. Atasi masalahmu dari berbagai arah secara bersamaan.

Keuangan Pisces