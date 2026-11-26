JawaPos.com - Zodiak capricorn bisa membentuk hubungan baru yang akan membantu dalam jangka panjang. Cobalah berhubungan dengan beberapa sosok yang penting hari ini. Untuk membuat kesan pertama yang luar biasa, pastikan untuk menunjukkan sisi terbaikmu.

Seseorang yang berpengaruh mungkin dapat membantu capricorn untuk membuat kemajuan dalam karir atau aspek lain dalam hidup. Bagikan kartu nama sesegera mungkin, dan percaya dirilah saat tampil.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Kamis, 26 November 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn perlu bersiap untuk menerima perubahan yang menyegarkan dalam hubungan asmara. Terkait karir, jangan bersikap agresif saat mencoba memertahankan posisimu.

Sementara itu, lakukan latihan ringan untuk mengurangi stres serta ketegangan fisik. Terkait keuangan, capricorn akan mendapatkan hasil yang memuaskan berkat kemampuan diplomasi dan kerja keras.

Cinta Capricorn

Hubungan asmara capricorn mungkin akan diwarnai dengan rasa kagum, jadi bersiaplah untuk menerima perubahan yang menyegarkan. Kebersamaan memungkinkan capricorn dan pasangan untuk berbagi pikiran, yang akan memberikan kehidupan baru pada hubungan.

Akan lebih baik jika kalian berdua mengembangkan kepercayaan dan kedewasaan, serta menemukan cara-cara kreatif untuk mengekspresikan cinta satu sama lain.

Karir Capricorn

Capricorn mungkin perlu mempertahankan pendirian terkait masalah pekerjaan. Cobalah untuk tidak bersikap agresif saat memertahankan posisimu.

Selain itu, sampaikan pendapatmu kepada tim dan atasan. Jika yakin benar, berharaplah jika suaramu didengar hari ini.

Kesehatan Capricorn

Posisi planet yang kurang menguntungkan membuat capricorn mungkin mengalami nyeri sendi di tempat yang sebelumnya tidak ada. Istirahatlah dan lakukan beberapa latihan ringan untuk mengurangi stres dan ketegangan fisik agar segera pulih.

Keuangan Capricorn

Capricorn akan menuai hasil yang memuaskan melalui kemampuan diplomasi dan kerja keras. Hal tersebut akan membuat atasan merasa terkesan. Lakukan yang terbaik di tempat kerja, karena semua mata akan tertuju padamu.