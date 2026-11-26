JawaPos.com - Zodiak sagitarius sedikit merasa sesak, karena keinginan akan kebebasan dan kemandirian kemungkinan akan semakin meningkat. Hal ini mungkin membuat sagitarius gelisah, tetapi sagitarius akan segera merasa lebih baik.

Sagitarius harus memandang hal ini secara positif untuk memotivasi diri sendiri dan melakukan semua perbaikan. Penting untuk mendengarkan intuisi, daripada hanya sekadar mengambil kesimpulan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Kamis, 26 November 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Kegembiraan akan muncul saat zodiak sagitarius dan pasangan bersatu kembali. Terkait karir, kumpulkan kesabaran untuk melewati rintangan dalam pekerjaan.

Sementara itu, waspadai cedera lutut atau pergelangan kaki, terutama saat berolahraga atau berlatih di gym. Pada ranah keuangan, sagitarius mendapatkan surplus berkat kerja keras di bidang keuangan dan perlu menyimpannya sebagai tabungan.

Cinta Sagitarius

Beberapa kejutan mungkin akan terjadi di bidang percintaan, dimana pasangan sagitarius mungkin akan pergi berkunjung. Hal ini akan membuat ikatanmu semakin kuat.

Sagitarius dan pasangan akan menyadari betapa besarnya cinta satu sama lain. Segalanya tidak akan sama ketika dan kegembiraan akan muncul saat kalian berdua bersatu kembali.

Karir Sagitarius

Beberapa masalah dalam pekerjaan muncul dan sagitarius tidak sepenuhnya mampu menyelesaikannya. Kunci untuk menyelesaikan masalah ini adalah kesabaran. Kumpulkan kesabaranmu untuk melewati rintangan sementara ini.

Kesehatan Sagitarius

Waspadai cedera lutut atau pergelangan kaki, karena ada indikasi masalah persendian. Lanjutkan berolahraga dan melakukan latihan di gym, tetapi perhatikan persendian dan seberapa besar tekanan yang sagitarius berikan padanya.

Keuangan Sagitarius

Saat mengevaluasi kembali anggaran keuangan, sagitarius dan merasa lega melihat bahwa memiliki sedikit surplus berkat kerja keras di bidang keuangan. Simpan surplus ini di tabungan.