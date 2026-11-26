JawaPos.com - Bersiaplah untuk terombang-ambing antara dua keinginan yang tampaknya paradoks hari ini, zodiak gemini. Cobalah menghabiskan hari dengan bersantai atau bermain.

Sisi lain dari diri gemini, sama berkomitmennya untuk memimpin upaya kreatif atau sosial bersama teman-teman yang memiliki ide-ide revolusioner yang sama. Berhati-hatilah agar tidak kelelahan saat mencoba membangun dunia yang sempurna.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Kamis, 26 November 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini sebaiknya tidak terlibat dalam hubungan yang tidak memiliki harapan untuk bertahan lama. Terkait karir, aset terbaik gemini dalam bekerja adalah kinerja yang konsisten.

Sementara itu, gemini harus mengikuti batasan yang ada agar kesehatanmu tetap terjaga. Terkait keuangan, gemini sebaiknya memilih investasi yang aman jika mengalami pertumbuhan finansial.

Cinta Gemini

Pastikan keinginanmu tidak menguasai diri, sehingga memaksamu ke dalam situasi yang akan disesali nanti.

Cobalah untuk mengendalikan semua keinginan dan impuls, karena tidak akan menguntungkan jika gemini terlibat dalam hubungan yang tidak memiliki harapan untuk bertahan lama. Gemini harus tetap tenang dan berpikiran jernih.

Karir Gemini

Gemini mungkin merasa kesulitan karena menginginkan pekerjaan diperhatikan oleh atasan. Gemini sudah melakukan yang terbaik, tetapi merasa tidak dihargai.

Jangan khawatir dalam jangka panjang, karena gemini akan diperhatikan seiring berjalannya waktu. Aset terbaik gemini adalah kinerja yang konsisten.

Kesehatan Gemini

Penderita penyakit jantung akan merasa lebih tenang hari ini. Namun, pastikan untuk mengikuti batasan yang ada agar kesehatanmu tetap terjaga.

Hindari ketegangan mental, karena hal itu dapat memperburuk masalah. Nikmati hari dengan kesehatan yang lebih baik ini.

Keuangan Gemini

Gemini akan mengalami pertumbuhan finansial setelah bekerja keras. Oleh karena itu, gemini sebaiknya memilih investasi yang aman dan tidak berisiko.