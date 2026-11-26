Ramalan Zodiak Gemini 26 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan
Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Bersiaplah untuk terombang-ambing antara dua keinginan yang tampaknya paradoks hari ini, zodiak gemini. Cobalah menghabiskan hari dengan bersantai atau bermain.
Sisi lain dari diri gemini, sama berkomitmennya untuk memimpin upaya kreatif atau sosial bersama teman-teman yang memiliki ide-ide revolusioner yang sama. Berhati-hatilah agar tidak kelelahan saat mencoba membangun dunia yang sempurna.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Kamis, 26 November 2026.
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
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Zodiak gemini sebaiknya tidak terlibat dalam hubungan yang tidak memiliki harapan untuk bertahan lama. Terkait karir, aset terbaik gemini dalam bekerja adalah kinerja yang konsisten.
Sementara itu, gemini harus mengikuti batasan yang ada agar kesehatanmu tetap terjaga. Terkait keuangan, gemini sebaiknya memilih investasi yang aman jika mengalami pertumbuhan finansial.
Cinta Gemini
Pastikan keinginanmu tidak menguasai diri, sehingga memaksamu ke dalam situasi yang akan disesali nanti.
Cobalah untuk mengendalikan semua keinginan dan impuls, karena tidak akan menguntungkan jika gemini terlibat dalam hubungan yang tidak memiliki harapan untuk bertahan lama. Gemini harus tetap tenang dan berpikiran jernih.
Karir Gemini
Gemini mungkin merasa kesulitan karena menginginkan pekerjaan diperhatikan oleh atasan. Gemini sudah melakukan yang terbaik, tetapi merasa tidak dihargai.
Jangan khawatir dalam jangka panjang, karena gemini akan diperhatikan seiring berjalannya waktu. Aset terbaik gemini adalah kinerja yang konsisten.
Kesehatan Gemini
Penderita penyakit jantung akan merasa lebih tenang hari ini. Namun, pastikan untuk mengikuti batasan yang ada agar kesehatanmu tetap terjaga.
Hindari ketegangan mental, karena hal itu dapat memperburuk masalah. Nikmati hari dengan kesehatan yang lebih baik ini.
Keuangan Gemini
Gemini akan mengalami pertumbuhan finansial setelah bekerja keras. Oleh karena itu, gemini sebaiknya memilih investasi yang aman dan tidak berisiko.
Saat ini bukanlah waktu untuk mengambil risiko besar dalam melakukan transaksi keuangan. Pilihlah metode yang stabil, daripada metode cepat kaya untuk menghindari kerugian.
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