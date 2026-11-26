JawaPos.com - Hari ini, sisi dermawan zodiak aquarius akan menutupi segalanya. Kebaikan dan kasih sayang termasuk dalam daftar kekuatan aquarius. Namun, beberapa orang tidak menghargai tindakan baik seperti itu.

Mereka yang tidak melakukan hal-hal seperti itu hanya akan dipenuhi dengan negativitas dalam dirinya sendiri. Jangan biarkan negativitas ini merusak kepercayaan diri dan pekerjaanmu. Percaya dirilah dalam beraktivitas dan sebarkan energi positif di sekitarmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Kamis, 26 November 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu mempertimbangkan menggunakan metode inovatif untuk mengungkapkan cinta kepada pasangan. Terkait karir, jernihkan pikiran tentang apa yang diinginkan dari pekerjaan saat ini.

Sementara itu, aquarius perlu memulai program olahraga dan mengubah pola makan jika mengalami kelebihan berat badan. Pada sisi keuangan, aquarius mampu mengatasi masalah dan mendapatkan uang setelah bekerja keras.

Kesehatan Aquarius

Jika kelebihan berat badan menjadi masalah, maka aquarius perlu memulai program olahraga baru dan mengubah pola makan. Menerapkan prosedur yang tepat akan membuat aquarius dapat menyingkirkan masalah ini.

Menjaga kebugaran fisik, akan meningkatkan kualitas hidup aquarius. Peluang untuk konsisten dengan program baru ini jauh lebih tinggi jika aquarius mulai mengerjakannya hari ini.

Keuangan Aquarius

Uang mungkin sulit didapatkan, tetapi kerja keras akan mengimbangi dampak dari nasib buruk. Jika proyek aquarius terasa tidak berjalan sama sekali akhir-akhir ini, mungkin proyek tersebut sedang mengalami kemajuan dengan cara yang tidak disadari.