JawaPos.com - Hari ini, sisi dermawan zodiak aquarius akan menutupi segalanya. Kebaikan dan kasih sayang termasuk dalam daftar kekuatan aquarius. Namun, beberapa orang tidak menghargai tindakan baik seperti itu.

Mereka yang tidak melakukan hal-hal seperti itu hanya akan dipenuhi dengan negativitas dalam dirinya sendiri. Jangan biarkan negativitas ini merusak kepercayaan diri dan pekerjaanmu. Percaya dirilah dalam beraktivitas dan sebarkan energi positif di sekitarmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Kamis, 26 November 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu mempertimbangkan menggunakan metode inovatif untuk mengungkapkan cinta kepada pasangan. Terkait karir, jernihkan pikiran tentang apa yang diinginkan dari pekerjaan saat ini.

Sementara itu, aquarius perlu memulai program olahraga dan mengubah pola makan jika mengalami kelebihan berat badan. Pada sisi keuangan, aquarius mampu mengatasi masalah dan mendapatkan uang setelah bekerja keras.

Cinta Aquarius

Jika memungkinkan, gunakan beberapa metode inovatif untuk mengungkapkan cinta. Aquarius akan sangat diuntungkan jika menulis puisi pendek dan mengirimkannya kepada pasangan.

Hal ini akan meningkatkan suasana hati pasangan sekaligus menanamkan semangat baru yang menyenangkan ke dalam hubungan.

Karir Aquarius

Aquarius perlu meluangkan waktu untuk merenungkan perjalanan karir saat ini. Beberapa hambatan di sektor pekerjaan, memaksa aquarius untuk memperlambat laju.