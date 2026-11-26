JawaPos.com - Zodiak virgo sedang bergumul dengan sesuatu yang besar. Komentar-komentar tentang sifat mudah tersinggung virgo memang beralasan. Tetapi jangan khawatir, mereka akan memaafkanmu pada akhirnya. Sementara itu, lakukan apa pun untuk mengendalikan amarahmu.

Bisa jadi, amarahmu berasal dari ketakutanmu yang tampaknya berlipat ganda secara eksponensial. Terimalah hal ini sebagai pelajaran dalam perjalanan menuju realisasi diri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Kamis, 26 November 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo akan mengalami perjalanan romantis baru, berawal dari hubungan persahabatan yang berubah menjadi cinta. Mengenai karir, berhati-hatilah karena virgo mungkin mengalami masalah dengan peralatan elektronik kantor.

Sementara itu, virgo akan mengalami peningkatan mobilitas serta suasana hati yang lebih baik. Terkait keuangan, virgo akan mendapatkan keuntungan saat mencoba peruntungan di pasar saham.

Kesehatan Virgo

Pengaruh positif planet-planet memungkinkan virgo merasakan kelegaan, jika virgo baru-baru ini menderita nyeri sendi.

Virgo akan mengalami peningkatan mobilitas dan suasana hati yang lebih baik. Manfaatkan kesempatan ini untuk bangun dan berolahraga, yang memungkinkan peningkatan kondisi dalam jangka panjang.

Keuangan Virgo

Usaha virgo akan menghasilkan banyak uang. Jika ingin mencoba peruntungan di pasar saham, kemungkinan besar virgo akan mendapatkan keuntungan.