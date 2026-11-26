JawaPos.com – Zodiak scorpio mungkin akan bertemu dengan teman-teman karena kecenderungan bersosialisasi yang tinggi saat ini. Hubungan dengan orang lain sedang membaik. Oleh karena itu, lingkungan sekitar akan membawa kepuasan bagi scorpio.

Hari ini, habiskan waktu sebanyak mungkin dengan teman dan orang yang dicintai. Mengenai cinta dan hubungan, tampaknya scorpio akan mengejutkan orang yang dicintai dengan beberapa tindakan baik. Dia akan menghargai semua upaya scorpio.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Kamis, 26 November 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra akan merasa bahagia karena ketertarikan berubah menjadi hubungan romantis. Terkait karir, teruslah berusaha untuk membuat kemajuan dan mendapatkan terobosan besar.

Sementara itu, periksakan diri ke dokter jika memiliki masalah kesehatan lebih lanjut terkait persendian. Terkait keuangan, perkembangan finansial akan membantu libra melunasi beberapa pinjaman.

Kesehatan Libra

Libra merasa lega setelah mengalami nyeri dan pegal pada persendian. Nyeri sendi sempat menjadi masalah, tetapi hari ini libra seharusnya merasa nyaman.

Jika memiliki masalah kesehatan yang lebih luas terkait persendian, pastikan untuk memeriksakan diri ke dokter.

Keuangan Libra

Usaha tanpa henti membuka pintu menuju kemakmuran. Ini adalah periode dimana libra akan berkembang secara finansial. Peningkatan pemasukan dana ini akan membantu libra melunasi beberapa pinjaman.